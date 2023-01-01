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在几秒钟内购买或出售比特币和加密货币。 Nexo 是一个安全的加密货币交易所，您可以在其中立即购买、出售或交换比特币和 20 多种其他顶级硬币。 以最优惠的价格交易加密货币。从单一平台连接 10 多个流动性提供商并获得尽可能最佳的价格。 Nexo Pro 为个人提供机构交易工具 - 现在费用降低 50%。

网站： pro.nexo.io

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