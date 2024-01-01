替代项 - Nexeo HR
ADP
adp.com
ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
Kwork
kwork.com
Kwork 是一个全球自由职业市场，提供起价 10 美元的固定价格服务。从网页开发和设计到音乐创作、SMM、SEO、视频编辑等等 - 总有一款服务可以满足您的各种需求！
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
专家提供的在线用户体验设计课程，具有行业认可的证书
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Central Test
centraltest.com
预测性人才评估解决方案：用于在招聘和人才发展方面做出最佳决策的心理测试、视频面试、360 度反馈。
Alight
alight.com
从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款简单而强大的基于云的招聘工具，可以轻松发布到招聘网站和管理候选人。轻松创建新的职位帖子并将其发布到重要的职位委员会。通过社交媒体进行宣传并审查简历、下载提交的文件并附加反馈、评级和关键字。 TriNet Hires 在线和移动应用程序使您的企业能够快速高效地聘用最优秀的人才。
Hone
honehq.com
提升团队的技能。 Hone 提供可扩展的经理培训，将一流的实时学习体验与行为改变平台相结合。
Project Management Institute
pmi.org
我们通过全球认可的标准、认证、资源、工具、学术研究、出版物、专业发展课程和交流机会，推进职业发展、提高组织成功并进一步成熟项目管理专业。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力资源管理协会）致力于创造更好的工作场所，让雇主和雇员共同成长。作为所有工作、员工和工作场所的代言人，SHRM 是影响当今不断变化的工作场所的问题上最重要的专家、召集者和思想领袖。 SHRM 在 165 个国家/地区拥有 300,000 多名人力资源和业务高管成员，影响着全球超过 1.15 亿工人和家庭的生活。
TalentPulse
talentpulse.net
利用 Retensa 的全套人才分析解决方案诊断、预测和预防人才流失。
The Forem
theforem.co
用于实时队列培训的可扩展基础设施 Forem 易于使用的平台使 L&D 领导者能够同时培训 10-10,000 多名员工。
Talaera
talaera.com
面向全球团队的商务英语培训。 Talaera 为您的国际工作场所提供个性化和按需学习解决方案，为在不同渠道、时区和文化的快节奏环境中进行沟通的专业人士提供培训。帮助您的团队提高业务沟通技巧 - 演示、虚拟会议、谈判、专业电子邮件、发音、跨文化沟通...个性化计划，包括 1:1 课程、小组课程、研讨会、网络研讨会或 Mix'n'match。
Learnexus
learnexus.com
我们提供持续改进企业培训、精益六西格玛培训计划和敏捷辅导的在线解决方案。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ 是一家培训资源的出版商，旨在培养优秀的人际交往能力。该公司提供各种基于研究的产品，包括纸质和在线评估、体验式游戏、模拟和可重复的培训计划。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集团开发和分销创新的人才评估和发展解决方案，帮助客户最大限度地提高收入增长、生产力和劳动力稳定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile 成立于 2016 年，现已发展成为培训和咨询领域的领先巨头，通过提供一流的世界级在线培训来帮助全球的学生和专业人士。我们拥有一群充满激情的专业人士，他们致力于在不断变化的技术进步中满足行业的需求，并满足您的所有需求。我们的服务遍及全球 25 多个国家/地区，包括美国、英国、阿联酋、新加坡、澳大利亚和印度等，我们已经建立了跨越国界的坚实的全球足迹，覆盖了来自四面八方的学生。我们充满激情和敬业的专家团队已成功培训了超过 3,00,000 多名学生和专业人士，涉及敏捷和 Scrum、项目管理、质量管理和 DevOps 等多个领域，并致力于提高您的卓越水平并加速您的发展职业生涯！
Pryor Learning
pryor.com
作为 40 多年来学习行业的领导者，Pryor 通过提供全面、实惠且便捷的商业、合规和安全培训，帮助超过 1100 万人实现了职业目标。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath 由 Doc Childre 于 1991 年创立，旨在帮助个人、组织和全球社区将心脏智慧融入他们的日常生活体验中。
Cognician
cognician.com
Cognician 通过可扩展、个性化、数据驱动的数字体验激活员工行为改变，在 30 天或更短的时间内实现可衡量的变化。这种基于神经科学的方法以行动、后续行动、反思和社会参与为基础。 Cognician 的用户友好界面基于聊天和互动，引导员工采用新的思维方式并采取行动，以实现个人发展、团队协作、创新和生产力。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球领先的就业平台，让企业能够轻松地在国际上聘用团队。 ChaadHR 负责数十个国家的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。我们铁定的知识产权保护和行业领先的安全保证让您在全球范围内高枕无忧。我们只收取固定的一笔低统一费率费用，而不是按百分比收取，以便帮助您控制预算。
Allevity
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Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您...
PayEntry
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Payentry 提供的技术使薪资服务变得简单——强大的处理引擎以及最直观的工作流程和用户体验。我们的最新版本 NextGen 使 Payentry 在线薪资软件平台变得更快、更集成且更易于使用。了解与我们的客户一起构建、为我们的客户打造的薪资平台的不同之处。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
LEADx
leadx.org
通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一个基于团队的领导力发展平台，可帮助您的员工实现个人和专业发展。我们提供一个引人入胜且一致的系统，该系统价格实惠，但仍可根据您的组织需求进行定制。
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不仅仅是一项一次性评估；它是一种通用语言，使个人能够更好地了解自己以及与他们一起工作和互动的人。通过认识到每个人提出的不同观点，可以最大限度地减少摩擦点并提高生产力。我们的方法为加深理解打开了大门，我们的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持续应用。如果您正在寻找一种直接适用于手头工作并且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常适合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一个员工敬业度平台，比市场上任何其他平台都更努力、更智能地为您的企业服务。这是一款由专业员工体验 (EX) 教练推动的移动应用程序，旨在激励和激励您的员工做到最好，并在工作中更加快乐。 RehvUp 是一个专用网络，旨在以前所未有的方式建立社会联系并加强各级员工之间的联系，同时提高工作场所士气、生产力和利润。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度领先的数字信任平台，已对 3000 多个满意的客户完成了超过 1 亿次验证和背景调查。 OnGrid 提供 100 多项检查，包括身份、地址、教育、就业、法庭记录、警方验证，以及专业推荐、信用、全球数据库和负面媒体检查。
Enablo
enablo.com
Enablo 与规模企业合作，为任何地方的每个人提供最佳的工作体验并推动联系、沟通、协作和生产力。他们与 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了独家合作伙伴关系，与客户并肩工作，推出和嵌入这些工具，然后衡量并推动他们持续取得成功。 Enablo 已帮助数百家组织转变其文化，使人们能够共同完成最好的工作。