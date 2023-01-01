New Scientist

在一个缺乏真实事实的世界里，我们比以往任何时候都更需要一个可信、公正的信息来源来了解世界上正在发生的事情，或者更需要通过伟大的想法获得灵感。 从人工智能到气候变化，从健康领域的最新创新到量子物理学和人类思维的奥秘，《新科学家》涵盖了重要的想法和创新。

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