替代项 - Netcore Cloud
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Convert.com
convert.com
A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Statsig
statsig.com
从简单的 A/B 测试到高级实验，快速发展的公司使用 Statsig 来加速其发展。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon enables brands to enhance their products and digital interactions, providing a unique optimization solution that combines Web Experimentation, Feature Experimentation, and AI-Driven Personalization features within a single, cohesive platform, catering to the experimentation needs of all te...
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Nosto
nosto.com
Nosto 使在线品牌能够在每一个设备上的每个接触点提供真实、相关和个性化的体验。作为一个专为易用性而设计的人工智能驱动的商务体验平台 (CXP)，Nosto 使品牌能够构建、推出和优化引人注目的数字体验，而无需专用的 IT 资源或漫长的实施过程。 100 多个国家/地区的领先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 来发展业务并取悦客户。 Nosto 通过其位于纽约、洛杉矶、伦敦、考纳斯、巴黎、柏林、斯德哥尔摩、萨尔茨堡、悉尼和赫尔辛基的办事处为客户提供...
Upflowy
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拖放工具可提高转化率。创建一个流程来构建和优化您的表单、测验、调查、入职流程等。
Eppo
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Eppo 运行值得信赖的数据仓库本机 A/B 测试。世界一流的统计严谨性、特征管理和实验报告 - 全部集中在一个工具中。
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从现场受众那里释放更多收入。 Yieldify 是一个面向全球品牌的现场个性化平台。从浏览到结帐，通过定制的现场内容吸引客户，并提高绩效。
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在每个接触点推动 1:1 个性化。 通过动态网站优化，让每一笔营销资金都发挥作用。