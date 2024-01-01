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我们是 Neocom，一家充满活力且年轻的 Saas 公司，致力于为每位在线购物者提供令人惊叹的客户体验。我们帮助企业帮助他们的客户。我们拥有最新技术，是一支拥有丰富经验的卓越团队。我们的人工智能驱动的引导式销售解决方案可以让您吸引访问者，让他们在您的网站上发现他们的完美产品。此外，您可以通过自动电子邮件功能与他们联系，并分析您在 Neocom 平台中收集的第一方和零方数据。这会带来更多的参与度、更高的转化率、更高的 AOV 和更少的回报。您还可以利用 Neocom 生成的见解来优化营销或采购等其他部门。

目录:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

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