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通过 NAYA TV 在四个不同平台上欣赏 60 多个直播电视频道。 Naya TV 是一种点播流媒体服务，可通过任何互联网连接（Wi-Fi 和 3G/4G）轻松浏览直播电视频道。享受所有最新的电视剧、脱口秀、新闻频道、儿童节目、体育、电影频道等等！现在您可以随时随地同时观看最新的娱乐节目。

网站： nayatv.nayatel.com

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