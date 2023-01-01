NAYATV
nayatv.nayatel.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 NAYATV 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
通过 NAYA TV 在四个不同平台上欣赏 60 多个直播电视频道。 Naya TV 是一种点播流媒体服务，可通过任何互联网连接（Wi-Fi 和 3G/4G）轻松浏览直播电视频道。享受所有最新的电视剧、脱口秀、新闻频道、儿童节目、体育、电影频道等等！现在您可以随时随地同时观看最新的娱乐节目。
免责声明：WebCatalog 与 NAYATV 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。