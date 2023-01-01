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替代项 - 네이버 주소록

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google 通讯录是 Google 的联系人管理工具，可在其免费电子邮件服务 Gmail 中作为独立服务使用，并且作为 Google 面向业务的网络应用套件 G Suite 的一部分。

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

您可以使用 iCloud.com 上的“通讯录”使您的联系人井井有条并易于查找。您所做的更改会自动显示在 iCloud.com 上以及您设置 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的“通讯录”应用程序，或 Windows 计算机上的 Microsoft Outlook。

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

适合专业人士、团队和小型企业的最直观的联系人管理应用程序。使用 Contacts+ 轻松管理您的关系。

Outlook People

Outlook People

live.com

People 是一款联系人管理应用程序和地址簿。它允许用户组织和链接来自不同电子邮件帐户的联系人

Zoho ContactManager

Zoho ContactManager

zoho.com

通讯录管理软件，清爽简单。 Zoho ContactManager 是一款在线联系人管理软件，可让您在一个地方组织联系人、任务和交易。

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