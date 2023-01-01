替代项 - Navattic
Supademo
supademo.com
利用人工智能创建引人入胜的交互式产品演示。 推动产品采用、助力客户成功并加速入职 - 免费且无需代码。
Guideflow
guideflow.com
使用交互式产品演示平台 Guideflow 在几秒钟内创建交互式演示和分步指南。捕捉、定制、分享和分析您的指南流程！
Storylane
storylane.io
Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
Vivun
vivun.com
B2B 销售必须改变。以透明度和信任赢得当今有销售业绩的买家。 Vivun 的人工智能平台使企业能够重新定义买家体验、在竞争中脱颖而出并加速收入增长。通过处于最前沿的解决方案组织，公司可以使销售与产品保持一致，为团队提供可重复的工作流程，提供按需产品专业知识，并赢得更多交易。
Instant Demo
instantdemo.co
合格的潜在客户正在等待演示。 创建交互式产品演示，以限定和转化网站上的潜在客户，通过对外销售提高产品参与度，或完全自动化演示体验。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
HowdyGo
howdygo.com
可转化的交互式产品演示。解锁您的潜在客户的“啊哈”时刻。 以 HTML 格式捕获您的 SaaS，向他们展示一个交互式故事。
Rivia.AI
rivia.ai
创建交互式产品演示。 使用我们的无代码演示创建平台构建获胜的产品演示。
Tourial
tourial.com
让买家直接从您的网站与您的产品互动。 当自助服务不可行（或者真的很难）时，交互式演示将使您更加以产品为主导，而无需巨大的提升。
SnackWyze
snackwyze.com
简单的演示自动化，适合想要保持简单的售前团队。14 天免费试用。
Demoboost
demoboost.com
演示体验大卖！轻松创建、共享和跟踪您的产品演示。大规模、高效地个性化演示 快速、轻松地创建演示 – 无需代码，也无需技术部门的帮助 针对每个用例和客户进行个性化 – 徽标、数字、内容：您可以随意使用 不要重复做同样的事情 – 创建可重复使用和个性化的演示库
Demostack
demostack.com
Demostack 帮助收入团队轻松地以最佳方式展示产品。我们的平台可让您启动演示环境并为每个买家量身定制故事 - 一切只需几分钟，无需任何代码。无需将屏幕截图链接在一起来重新创建您的产品体验 - 我们一流的技术会自动捕获您产品的所有花哨功能，因此您的演示环境的外观和行为就像真实的环境一样。无需花费数周时间进行定制演示即可制作一个能引起共鸣的故事，并更快地赢得更多交易。谁可以从 Demostack 中受益？ Demostack 帮助 SaaS 收入团队（销售、营销、客户成功、合作伙伴）能够分享相互联系的产品故事、推动对话并加速收入增长，从而使工程团队能够专注于构建出色的产品，而不是管理演示环境...
TechTorch
techtorch.io
技术解决方案，更快。更好的。更便宜。我们以 10 倍的速度、质量和价值来应对技术机遇。联系我们 值得信赖 速度提高 60% 成本降低 52% 90% CSAT (NPS) 在我们的专业服务中，我们的团队利用人工智能驱动的平台来应对最复杂的 IT 和技术挑战。探索技术供应商的 TechTorch &
Folio
folio.la
Folio 是一款交互式产品演示软件，适合个人、小型团队和初创公司创建产品演示并讲述引人入胜的故事，而无需编码技能。
StoryScale
storyscale.com
改变你的演示方式。永远。 在你的网站上。在你的销售堆栈中。使产品演示成为自助服务。帮助潜在客户跨越“考虑鸿沟”。用产品合格的机会填充您的管道。
Instruqt
instruqt.com
向开发人员提供教育和销售的最佳方式 开发人员不想被卖给——他们想要亲自发现工具。借助 Instruqt 的虚拟 IT 实验室，用户可以在实时沙箱环境中立即体验您的产品。
Lancey
getlancey.com
将您的产品变成交互式产品演示。 使用您的产品作为强大的增长引擎，将更多访客和潜在客户转化为客户。
Floik
floik.com
在几分钟内展示您产品的强大功能 将您的产品流程转化为交互式内容 - 演示、视频和分步指南。全部在一个平台上。
Fable
sharefable.com
制作令人惊叹的可转换演示。 让您的买家通过个性化演示体验您产品的强大功能，并看到您的转化率飙升。
TestBox
testbox.com
解放你的卖家。启用您的买家。 为您的销售团队提供可靠、个性化、人工智能生成的产品演示和即时沙箱，以便他们能够专注于赢得更多，而不是管理演示环境。
Saleo
saleo.io
第一个也是唯一的现场演示体验平台 Saleo 将您现有的演示环境转变为令人难以置信的数据完整的演示，从而赢得更多交易。 Saleo 使用我们的无代码 AI 建模引擎与您的生产或演示环境同步，以提供最真实、最强大的演示功能。
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare 的即用型解决方案为软件培训、销售演示和 POC 沙箱提供安全、专业的虚拟 IT 实验室。
RELAYTO
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RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
SmartCue
getsmartcue.com
通过无代码、自助产品演示解决方案加速您的销售增长，并提高产品采用率和保留率！ 使用我们的交互式产品演示软件提高转化率！