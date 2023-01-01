Natural Language Playlist
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Natural Language Playlist 探索语言和音乐之间丰富而复杂的关系，并使用 Transformer 语言模型来构建播放列表。由于缺乏更好的术语，音乐推荐是“闭门造车”的事情。你必须等待一周才能听到你的歌曲，找到合适的歌曲电台，或者希望算法能说出你正在寻找的内容。通过让您直接查询智能音乐推荐，我希望能够拓宽您的音乐视野，让您接触到一些好听的音乐。
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