My NextDNS

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拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
管理 NextDNS 设置。现代互联网的新防火墙。 NextDNS 可以保护您免受各种安全威胁，阻止网站和应用程序中的广告和跟踪器，并在所有设备和所有网络上为儿童提供安全且受监管的互联网。
网站： nextdns.io
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