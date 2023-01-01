Ryohin Keikaku Co., Ltd.（或无印良品）是一家日本零售公司，销售各种家居用品和消费品。无印良品的设计理念是极简主义，强调回收、减少生产和包装浪费，以及无标志或“无品牌”政策。

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