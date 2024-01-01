替代项 - MonkeyLearn
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
scite.ai
scite.ai
scite 是一种工具，用于帮助研究人员通过智能引文更好地发现和理解科学文章。 智能引文允许用户通过提供引文上下文和描述其是否为所引用的主张提供支持或对比证据的分类来查看科学论文是如何被引用的。搜索超过 8 亿条智能引文。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智能和网络思维产生想法和洞察力。 InfraNodus 结合了文本分析、网络可视化和 GPT-3 AI，帮助您研究话语，增强您的阅读、写作和研究工作流程。 从多个导入来源获取任何文本的摘要概述，揭示主要主题及其之间的关系，识别模式和差距，发现正确的问题以推进您的思考和研究。
AfforAI
afforai.com
最大化生产力的第二大脑。 Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。
Iris.ai
iris.ai
用于您研究的强大工具。我们构建了世界领先的人工智能引擎，用于科学文本理解。该引擎应用于文献综述、数据提取、上市后监控或涉及数千份文档（如论文或专利）的任何其他任务，将使您的生活变得更加轻松。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Cohere
cohere.com
让 NLP 成为每个开发人员工具包的一部分。 利用语言理解的力量。加入使用 Cohere 的开发人员和企业的行列，以以前难以想象的规模生成、分类和组织文本。
Enago Read
read.enago.com
使用 RAx 加速文献分析和理解 - 智能助手可轻松探索、整理见解并组织您的研究描述。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自动化专业人员的无代码人工智能。 最后，这是一个一体化平台，无需代码即可为文本和文档流程构建企业级人工智能自动化。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
tinq.ai
tinq.ai
一个 API 可满足您的所有文本分析需求。 Tinq.ai 是一个简单的自然语言处理工具。它可以帮助您轻松地在项目中实施文本分析。
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一个生成和改写任何文本的工具。使用 ReText.AI 通过人工智能提高文本质量。
Convai
convai.com
在游戏和虚拟世界应用程序中为您的角色提供类人的对话功能。
Text2data
text2data.com
分析完成后，您将看到文档的总体得分以及带有突出显示短语的输入文本。如果您认为某些单词应该具有不同的极性，那么检查否定非常重要
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基于 Python 的内部脚本引擎，该引擎为不熟练的用户配备了自动脚本生成器。然后用户可以使用现有的GUI或可编程脚本语言来操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款无代码 AI 文本分类工具，可让您根据自己的数据在一个下午训练最新、最好的 AI 模型。最流行的用例是基于电话、邮件或聊天来解释、分析和自动化客户支持工作流程。这使您有利于了解是什么导致了负面的客户体验。 AI 模型适用于 100 多种语言，您可以同时将同一模型用于多种语言。
Yabble
yabble.com
Yabble 可以创建即时洞察，以便您可以立即采取行动。从世界上第一个 ChatGPT 插件到一套可即时计算、汇总和与您的数据聊天的工具 – Yabble 是一家同类首创的尖端技术公司，通过节省时间的专有 AI 产品彻底改变了见解和文本分析，提高生产力，推动业务增长。作为基于改变游戏规则的自动化人工智能产品构建的首个平台，我们帮助品牌从各个角度探索非结构化文本数据，丰富他们的客户理解并产生推动增长和创新的变革性见解。 Yabble 产品使您能够使用我们的 AI 支持工具套件和行业领先的 ChatGPT 插件在创纪录的时间内深入研究数据。使用专有算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神经网...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屡获殊荣的人工智能数据提取软件。通过结合计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，我们的人工智能模型能够以前所未有的准确性理解和解释任何类型的文档。我们的技术为自动数据提取设定了新标准：类似人类的准确性，无需繁琐的配置和设置。只需上传文档，系统就会提取相关信息，让结构化数据触手可及。与下游系统的无缝集成可以轻松改变业务流程，同时节省金钱和时间。获奖者 - Credit Strategy 贷款奖，2023 年“最佳技术合作伙伴”。获奖者 - Wealth & Finance 的“数据提取领先创新者 - 欧洲”，2021 年。
unitQ
unitq.com
unitQ 是反馈循环中缺失的一环，可根据用户反馈提供人工智能驱动的见解，帮助您打造高质量的产品、服务和体验。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等类别领先公司依靠unitQ 来推动增长、减少客户流失并建立忠诚度。
Prosa.ai
prosa.ai
我们是一家人工智能公司，开发基于印度尼西亚自然语言处理和深度学习的解决方案。我们的重点是让企业能够更有效地与客户互动，通过创新的人工智能技术简化运营并增加业务价值。
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus 是一款跨平台 Prompt Engineering IDE，可帮助您利用生成式 AI 的强大功能增强应用程序和工作流程。一个强大的游乐场，所有提供者和法学硕士。设备同步、实时协作、完全可追溯性等等...... 用例： * 利用人工智能增强应用程序和服务 * 开发人工智能集成 * 利用人工智能实现工作流程自动化
Knots
knots.io
充满信心地实现 Zendesk 自动化。 Knots 为 Zendesk 提供单一自动化解决方案，可通过无代码应用程序或自定义代码交付。今天就开始为您的客服人员精简时间并取悦您的客户。
ADVANCE.AI
advance.ai
荣获新加坡金融管理局和新加坡金融科技协会颁发的 2023 年全球金融科技奖的东盟金融科技奖。 ADVANCE.AI 是东南亚领先的端到端 SaaS 风险管理公司，为企业客户提供 KYC/KYB 数字身份、合规性、欺诈预防和流程自动化服务。 ADVANCE.AI 成立于 2016 年，总部位于新加坡，是人工智能、风险管理和数字借贷解决方案领域的领导者。目前与银行、金融服务、金融科技、支付、零售和电子商务等领域的 500 多家企业客户合作。 ADVANCE.AI 因其创新的人工智能和金融科技解决方案在创造新的增长机会、促进金融包容性和加强整个东盟地区金融服务的提供方面获得认可。 ADVANC...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity 构建自然语言处理产品和 API 来理解非结构化数据并从文本中提取信息。 Plasticity 提供预构建的解决方案来理解非结构化数据和自然语言处理的 API 端点。因此，无论您是在寻找现成的产品还是构建自己的产品，我们都能满足您的需求。如今，我们帮助政府机构和数百家技术、法律和医学公司从文本中提取信息。
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API 提供大量现成的分类器和自然语言处理服务，可用于广泛的应用程序，包括：情感分析、主题分类、语言检测、主观性分析、垃圾邮件检测、阅读评估、关键字和文本提取等等。所有服务都可以通过我们强大的 REST API 访问，使您可以立即开发自己的智能应用程序。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到