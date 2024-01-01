替代项 - MonkeyLearn

Yabble

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Yabble 可以创建即时洞察，以便您可以立即采取行动。从世界上第一个 ChatGPT 插件到一套可即时计算、汇总和与您的数据聊天的工具 – Yabble 是一家同类首创的尖端技术公司，通过节省时间的专有 AI 产品彻底改变了见解和文本分析，提高生产力，推动业务增长。作为基于改变游戏规则的自动化人工智能产品构建的首个平台，我们帮助品牌从各个角度探索非结构化文本数据，丰富他们的客户理解并产生推动增长和创新的变革性见解。 Yabble 产品使您能够使用我们的 AI 支持工具套件和行业领先的 ChatGPT 插件在创纪录的时间内深入研究数据。使用专有算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神经网...