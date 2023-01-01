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Monitask 提供的软件可提高整个团队的生产力、效率和责任感。监控软件以及时间跟踪功能使团队能够专注于手头的任务。我们的软件功能强大，但重量轻，使其简单易用。经理还可以在任何设备上访问他们的仪表板，以便随时随地跟踪他们的团队。立即注册 Monitask，开始节省时间和金钱。

网站： monitask.com

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