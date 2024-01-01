替代项 - MoEngage
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
HighLevel
gohighlevel.com
增长最快的数字营销机构白标平台。 CRM、电子邮件、2 向短信、漏斗生成器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Sideline
sideline.com
从任何设备访问您的 Sideline 电话号码以进行在线消息传递。借助网络消息传递，您可以在舒适的桌面上通过短信保持联系。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用于运营 MSP 业务的专业服务自动化 (PSA) 软件。 利用经过验证的 PSA 解决方案简化您的运营。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Duda
duda.co
使用 Duda 专业网站构建器大规模构建和销售高转化率网站。开始免费试用。
Textline
textline.com
Textline 是一款商务短信应用程序，可让您通过计算机向客户发送短信。 SMS 是您团队最便捷的沟通渠道。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Heymarket
heymarket.com
通过 Heymarket 进行的商务短信使团队能够建立个性化的联系。立即尝试商业短信。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 使技术服务提供商能够利用屡获殊荣的 MSP 技术和 IT 管理软件套件更快地实现其目标。