替代项 - Mixmax

Convin

convin.ai

Convin 是一款人工智能支持的联络中心软件，它使用对话智能来记录、转录和分析客户对话。 Convin 支持全渠道联络中心，并对呼叫、聊天和电子邮件进行质量审核。它是您的一站式解决方案，可通过整体提高座席绩效、提升客户体验并提高联络中心投资回报率，将您的联络中心绩效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要产品： 1. 质量管理系统：它是您的一站式解决方案，包括呼叫监听、随机发生器（用于抽样）、呼叫审计和自定义报告。留下音频和视频评论以获得直观反馈并提示自动发送报告和反馈。 2. 自动 QA：通过自动 QA 消除随机抽样、人为偏差和不准确的评分。监控每一次对话，包括电话、聊天和电子邮件，以了...