替代项 - MikMak
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket 是一款设计精美的商店定位器，适合您的网站。利用即用型、可定制且易于安装的商店定位器节省时间和金钱。适用于任何平台！只需几分钟即可获得您的。
Solocal
solocal.com
我们通过数字技术帮助企业发展。通过免费的数字审核立即获得个性化建议。
Mobal
mobal.io
从一个地方轻松管理您的所有商户列表。我们让您的企业列表管理变得有趣、快速、愉快。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 为多地点品牌提供大规模监控、分析和改善客户体验所需的本地见解和工具。
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps 是一款允许企业创建和管理商店定位器、产品定位器和其他类型地图的软件。它是一个强大而灵活的工具，易于使用，不需要任何编码知识。 WP Maps 可用于向地图添加多个位置、创建自定义标记和标签、向地图添加过滤器和图层、自定义地图外观以及与其他软件（例如 Google Maps 和 Salesforce）集成。要了解有关 WP 地图的更多信息，请访问我们的网站 wpmaps.com
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
帮助您的访客找到您的商店。使用谷歌地图的免费商店定位器/经销商定位器/邮政编码定位器/产品定位器软件。 AIO 商店定位器是通过功能完善的免费商店定位器或邮政编码查找器来最大化您的网站覆盖范围的最简单方法。它非常易于设置、随时可用且完全定制的商店/经销商/邮政定位服务，可为现有和潜在客户提供宝贵的服务。并且无需下载或安装软件。使用即用型、可定制且易于安装的商店定位器节省您的时间和金钱。 AIO 可帮助您的客户到达您家门口。价格： • 我们有一个永远免费的计划 • 当我们联系您时，即使您决定使用我们的高级计划，您也至少在六个月内不会被收取费用 • 我们保证提供整个行业最低的价格（让我们知道您是否...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
功能齐全的商店定位服务，配置、添加位置并嵌入您的网站非常快速且简单。使用 CSV 或 Excel 文件上传您的位置，或者如果您愿意，可以使用我们基于 REST 的 API 进行位置管理。完全支持所有主要 CRM，包括 Shopify、Squarespace、Facebook、Joomla 和 Wordpress，并且完全可定制，包括自定义 Google 地图和标记。所有计划都允许完全不受限制和无限制的使用。
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce 是一个零售电子商务平台，它将快速消费品与零售商联系起来，将购物工具转化为可操作的见解，从而推动绩效营销。 Pear 的工具套件 - 包括商店定位器、可购物页面、可购物链接和 Pear Connect - 加上可操作的见解和销售数据，为 CPG 品牌提供了基础设施，以战略性地提高零售认知度、试用、重复购买和销售速度。 Pear 平台为品牌提供了在零售领域运行 DTC 绩效营销策略所需的购物工具和全渠道数据。
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator 是市场上最好的商店定位软件之一。它允许用户以极其可配置且简单的方式搜索、显示和管理网站上的多个位置。 MetaLocator 的商店定位器软件具有 300 多种功能，是高度可配置的定位器软件，附带利用合理默认值的即用型模板。用户可以通过深入研究 HTML、CSS 或 API 设置来获得更高级的定位器配置。
Center.ai
center.ai
Center.ai 凭借在 Google 地图上更好的知名度和声誉，将帮助您增加实体店的客流量。借助 Center.ai，您不仅可以节省日常 Google 地图列表管理的时间，还可以根据竞争对手分析您的评分，并更有效地提高您的列表在 Google 地图上的可见性，这最终将转化为更多的客户和更高的收入。
Blipstar
blipstar.com
Blipstar 是一款商店定位器软件，可以创建、编辑、配置商店定位器并将其发布到网站和社交媒体。
Woosmap
woosmap.com
利用地图绘制、地址查找、地理编码、距离计算、地图、移动位置检测、位置搜索引擎等进行创新、提高转化率并提供更快的数字旅程。
Storepoint
storepoint.co
一款精美的商店定位应用程序，专为您的网站定制。 在几分钟内为您的网站创建商店定位器。 安装简单、完全可定制并且适用于所有网站。
Closeby
closeby.co
适用于现代品牌的现代商店定位小部件。精美的定制 - 从强大的主题选项、颜色和字体中进行选择，以最适合您的品牌。让您拥有专属于您的地图绘制体验。集成商店定位器 - 在几分钟内为您的网站复制并粘贴一流的商店定位器。使用链接打开或将其嵌入页面中。强大的地图功能 - 设置特定位置的链接、自动引导访客并使用强大的地图编辑器和配置添加自定义内容。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企业品牌本地营销领域的领导者，为本地体验 (LX) 平台提供支持，该平台是一套全面、无缝集成的交钥匙本地营销和客户体验 (CX) 解决方案，可在整个品牌范围内大规模提供有影响力的超本地化体验在场。世界领先的多地点品牌（零售商、餐厅、酒店、金融服务、医疗保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技术和本地营销专业知识来提高知名度以及积极的、可衡量的在线和实体流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...
Synup
synup.com
Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
Storemapper
storemapper.com
成千上万的企业依靠 Storemapper 帮助客户找到他们的产品和服务。它易于安装、可定制，并且经证明可以推动更多销售。
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 确保您最近的营业地点可见，从而推动从发现到购买等过程中的参与度。
Loqate
loqate.com
通过捕获正确的英国地址来提高数据质量。通过邮政编码地址验证和地理编码技术提高转化率和用户体验。