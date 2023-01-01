替代项 - Microsoft Word Online

Google Docs

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Google Docs 是一个文字处理器，作为 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费、基于网络的软件办公套件的一部分。该服务还包括 Google Sheets 和 Google Slides，分别是电子表格和演示程序。 Google 文档可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft Office 文件格式兼容。 该应用程序允许用户在线创建、查看和编辑文件，同时与其他用户实时协作。用户通过显示更改的修订历史记录来跟踪编...