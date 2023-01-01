替代项 - Microsoft Excel Online
Google Sheets
google.com
Google Sheets 是一个电子表格程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费网络软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌幻灯片，分别是文字处理器和演示程序。 Google Sheets 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft Excel 文件格式兼容。 该应用程序允许用户在线创建和编辑文件，同时与其他用户实时协作。用户通过显示更改的修订历史记录来跟踪编辑。编辑者的位置以编辑者特定的颜色和光标...
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Zoho Sheet
zoho.com
适用于协作团队的电子表格软件。 使用 Zoho Sheet 免费创建、编辑和共享电子表格。
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers 是一款由 Apple Inc. 开发的电子表格应用程序，与 Keynote 和 Pages 一起作为 iWork 生产力套件的一部分。 Numbers 适用于 iOS、macOS High Sierra 或更高版本。 OS X 上的 Numbers 1.0 于 2007 年 8 月 7 日发布，使其成为 iWork 套件中的最新应用程序。