替代项 - Outlook Calendar Business

Google Calendar

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Google 日历是 Google 开发的时间管理和日程安排服务。它于 2006 年 4 月 13 日发布测试版，并于 2009 年 7 月正式发布，在网络上以及作为 Android 和 iOS 平台的移动应用程序发布。 Google 日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间选项。还可以添加活动地点，并可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日（应用程序从 Google 联系人中检索出生日期并每年显示生日贺卡）和假期（显示特殊场合日期的特定国家/地区日历）。随着时间的推移，谷歌添加了利用机器学习的功能，包括“来自 Gmail 的事件”，其中...