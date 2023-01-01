替代项 - Method CRM
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Podio
podio.com
Podio 提供了一个基于网络的平台，用于根据项目需求在项目管理工作区中组织团队沟通、业务流程、数据和内容。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Teamleader
teamleader.eu
更多业务。减少麻烦。客户管理、项目管理和发票集中于一款便捷工具。 Teamleader 让 11,000 家中小企业的工作变得更轻松。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Copper
prosperworks.com
当您需要与 G Suite 配合使用的 CRM 软件时，您需要 Copper。请尝试一下，看看我们如何帮助您的企业建立更牢固的客户关系。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Capsule
capsulecrm.com
简单但功能强大的 CRM。加入超过 10,000 家全球企业，发现管理联系人、销售和发展持久关系的更简单方法。
SuiteDash
suitedash.com
使用我们安全的客户端软件设计您自己的客户端或客户门户访问：全品牌登录、仪表板和带有白标的电子邮件通知
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM 是一款在线软件，可帮助 300,000 多家企业增加销售额、提高营销投资回报率并提供优质的客户服务。免费试用 15 天！
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Nimble
nimble.com
CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy 是一款一体化 CRM 解决方案和增长引擎，供自由职业者和企业在一个地方管理潜在客户、提案、客户、发票和收入。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私营计算机技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
数以千计的小型企业使用 Less Annoying CRM 来管理联系人、跟踪 领先，并掌握后续行动。免费客户服务使设置变得简单。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 为销售、营销和客户服务团队提供 CRM 软件以及出色的客户支持和知识库。加入我们！
noCRM.io
nocrm.io
填写更少的表格，拨打更多的电话，完成更多的交易。 noCRM 是一款 SaaS 销售线索管理软件，可帮助销售团队将潜在客户转变为实际客户。免费试用。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自动化、连接和优化您的营销 — Ontraport 是一款旨在开启您的业务的 CRM 和营销平台。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 的使命是通过提供高度可定制的应用程序，为小型企业提供经济实惠且易于使用的解决方案，以便与客户进行协作。
Scoro
scoro.com
Scoro 是专业和创意服务使用的最全面的工作管理软件解决方案。管理时间、跟踪项目并见证业务蓬勃发展的最快方式。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM 帮助成长型企业简化销售工作。它很直观并且具有完整的功能。免费试用 15 天！
Breakcold
breakcold.com
保护您的送达率、自动跟进并大规模个性化电子邮件
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
Figpii
figpii.com
更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Setupad
setupad.com
Setupad 是增加广告收入的最佳网站盈利平台之一。卓越的客户支持和顶级 SSP。通过我们将您的流量货币化。报名！
LiveVox
livevox.com
关于 LiveVox LiveVox（纳斯达克股票代码：LVOX）是一个经过验证的云 CCaaS 平台，可帮助企业领导者重新定义客户参与度并转变其联络中心的绩效。决策者使用 LiveVox 来改善客户体验、提高座席工作效率、为经理提供支持并增强他们的系统编排能力。提供改变游戏规则的结果所需的一切都可以无缝集成和配置，以最大限度地提高您的成功：全渠道通信、人工智能、联络中心 CRM 和员工敬业度管理工具。 20 多年来，各种规模和行业的客户都信赖 LiveVox 的可扩展且可靠的云平台，每年能够为数十亿次全渠道交互提供支持。 LiveVox 总部位于旧金山，在哥伦比亚麦德林和印度班加罗尔设有国际...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互...
Bixpand
bixpand.ai
Bixpand.com 是增长最快的中小企业销售加速平台。它设计易于使用，适合移动设备，并且适合中小型企业。 Bixpand.com 是一个 100% 免费的 CRM，拥有无限的联系人以及最好的 CRM 营销自动化工具。对于电子邮件营销活动，有 60 多个预构建的电子邮件模板免费提供，适用于所有类型的产品和服务。电子邮件和文本营销活动跟踪和自动化电子邮件营销有助于为企业创建最佳的电子邮件营销活动和文本营销活动。 Bixpand.com 与其他电子邮件营销公司集成，以实现电子邮件传送和自动化。 Bixpand.com 在网络上查找潜在客户，从营销活动中收集潜在客户，为销售团队提供现代工具包，将潜...
AllClients
allclients.com
适用于小型企业的排名第一的客户管理和营销自动化系统。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支持的软件套件，可为 B2C 和 B2B2C 企业实现高速销售。 Floww.ai 的集成销售平台提供与现代通信堆栈集成的销售执行 CRM、NoCode 即时分析、营销和工作流程自动化。 Floww.ai 先进的生成式人工智能工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 通过即时分析和深入洞察，实现高效、高质量的销售方法。大多数 CRM 主要针对 B2B 用例而构建，无法有效适应 B2C 和 B2B2C 业务。现代 B2C 销售的高速度和高容量需要一个集成的销售平台来实现敏捷的销售管理，以快速适应动态的市场环境。
SuperOffice
superoffice.com
SuperOffice 是一种基于云的 CRM 解决方案，旨在帮助您与客户建立牢固的业务关系并将其转化为收入。
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
销售人员为销售人员设计的 CRM 获取一个销售 CRM 平台，该平台提供简单的设置、无缝集成、完全定制和直观的工具。借助 Pipeline CRM 软件，您将拥有加速销售所需的一切。