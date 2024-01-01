WebCatalog

MENU TIGER

MENU TIGER

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：menu.qrcode-tiger.com

使用 WebCatalog Desktop 上“MENU TIGER”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

MENU TIGER 是一款无代码在线菜单软件。其二维码菜单解决方案旨在改善您企业的日常运营。您的客人所要做的就是扫描二维码、下订单并使用移动设备付款。设计针对移动设备优化的在线菜单、餐厅网站和特定于餐桌的二维码菜单。在一个帐户中管理多个商店，轻松跟踪销售、客人和成本。开始接受免佣金堂食订单，并集成非接触式支付选项 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的在线菜单上开展促销活动以增加您的宾客收入。通过在社交媒体上分享您的自定义网站来扩大您的在线形象。收集客户反馈和订单历史记录以改进您的服务。 MENU TIGER 由 QRTIGER 为您提供，QRTIGER 是领先的在线二维码生成器之一，希尔顿、凯悦、丽思卡尔顿、索迪斯、AMAN 等品牌以及 147 个国家/地区的其他企业都在使用它。

目录:

Utilities
二维码生成软件

网站： menu.qrcode-tiger.com

免责声明：WebCatalog 与“MENU TIGER”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

探索

WebCatalog Desktop

支持

公司

法律信息

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.