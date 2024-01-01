替代项 - memoQ
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免费开源的在线 CAT 工具。它对翻译公司、译员和企业用户免费。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 的本地化管理平台是为您的团队提供的技术解决方案。使用我们的云软件翻译和更新您的多语言产品的内容。
Smartcat
smartcat.com
一体化平台将企业和翻译人员连接到简化的内容交付循环中
XTM Cloud
xtm.cloud
跨多个区域本地化和部署材料非常复杂。您需要一个简单、可扩展且强大的翻译解决方案。 XTM 翻译管理系统 (TMS) 将帮助您更快、更经济高效地交付本地化为多种语言的内容。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 提供 30 多种语言的多语言翻译服务，以增强您的客户服务体验。了解更多关于我们的语言操作解决方案！
Weglot
weglot.com
翻译您的网站并覆盖更广泛的受众的最快、最简单的方法！
Transifex
transifex.com
与 Transifex 集成以管理多语言网站和应用程序内容的创建。订购翻译、查看翻译进度以及 TM 等工具。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
Lokalise
lokalise.com
为增长而构建的本地化平台。 通过以他们的语言提供本地体验，吸引全新的应用程序用户、在线购物者、网络浏览器和游戏玩家，无论他们身在何处。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款基于云的翻译工具，可用于翻译各种类型的文档，同时保留其布局和设计。这是一个简单的解决方案，易于使用和集成（在数小时内即可加入您的团队），并且可以让您降低时间和翻译成本，同时提高翻译一致性。我们的本地化解决方案使各种规模的团队能够更轻松地翻译其内容并将其投放到市场。适合： - 经理 - Redokun 将帮助您在一个地方控制您的项目。一目了然地了解所有团队和文档的进度。同时管理多种语言的多个项目，并轻松自动化生成翻译和文档。 - 设计师 - 保留文档样式，不再需要复制粘贴。上传 InDesign、PowerPoint 或其他文件类型，并邀请您的团队翻译文本。完成后，下载具有...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先进的多语言翻译应用程序，可让您转录、翻译和配音任何文本或音频。借助这款最强大的语言和语音工具包，您可以通过翻译或转录 108 种语言、322 种逼真的声音以及完美的自动化文本和音频来获得更多自然流量。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一种网站翻译解决方案，提供多种方式来本地化网站，而 IT 或开发人员的参与最少。 Easyling 在原始布局中提供字数统计、内容提取、实时预览和即时视觉翻译反馈。支持术语表的机器翻译和集成的翻译记忆库可以提高自动翻译质量。 MT/TM 集成和实时变更检测可通过基于 JavaScript 的本地化页面或翻译代理交付实现持续翻译交付工作流程。外部CAT/TMS也可以连接到该平台。 Easyling 全程提供技术支持。 Easyling 解决方案专家会为您设置网站翻译项目，并指导您完成发布之前的整个过程，并根据您的业务和技术需求配置平台，这些费用已包含在计划费用中。 Easyl...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集团的成员公司，成立于 2006 年，位于犹他州李海。凭借第一个基于云的 TMS 平台，Lingotek 已成为本地化和翻译行业技术革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 于 2021 年被 Straker Translations 收购，准备继续在行业中发展。我们独特的基于云的翻译管理系统 (TMS) 专为提高性能而设计。无论您是支持业务运营的全球组织，还是不断推出新鲜内容的敏捷企业，Lingotek 都能让大规模翻译变得快速、轻松。自成立以来，Lingotek 一直与世界上一些最具创新性的技术公司合作。我们与合作伙伴一起为政府、技术、金融、电信、旅...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企业的基于 Web 的翻译管理系统 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款功能强大的 TMS，可简化复杂的全球增长。在 Lingpad，我们致力于让多语言客户服务变得简单、方便、无缝且无忧。为客户体验增加价值，在全球地区发展您的品牌，而无需投资额外的人力或财务资源，建立更深层次的联系并促进无拘无束的增长。我们独一无二的翻译管理系统在构建时充分考虑了客户服务团队的需求。您可以使用一整套翻译工具，帮助各种规模的企业提供无缝的多语言客户支持。一些世界领先品牌，如 AbInBev、Rebtel、Veo、Atlas、Renewtrak、Luxreaders 等，通过 Lingpad 增强了客户的信任。使用 Lingpad，您可以： 翻译您的本地化文件 无...
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先进的西班牙语人工智能写作工具。西班牙语使用者超过 5.8 亿，但只有一种人工智能写作工具可以帮助西班牙语国家的企业更好地写作和沟通，这就是为什么 Correcto 是您用西班牙语写作的所有工具。该产品将即时更正与人工智能相结合，帮助用户不仅可以无错误地书写，而且可以针对所需受众定制书面交流。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解决方案旨在通过将翻译存储在翻译记忆库数据库中并自动检索翻译内容以供将来的项目来帮助翻译人员节省时间、金钱和精力。自 1999 年以来，Wordfast 一直致力于提供市场上最用户友好且价格实惠的 TM 工具。我们保留了我们引以为傲的传统，即开发旨在提高最终用户（译者）桌面效率的软件。如今，我们的产品是与实际翻译人员经过二十多年的现场测试共同努力的成果。在口碑的推动下，Wordfast 已发展成为全球第二大使用最广泛的 TM 软件。
TextUnited
textunited.com
TextUnited 是一款屡获殊荣的基于云的翻译管理系统。我们提供协作翻译环境，提供可扩展的多语言流程 - 促进全球多个行业的公司进行全渠道沟通。 TextUnited 结合了尖端的机器翻译、强大的计算机辅助翻译工具以及由 5000 多名按需专业翻译人员组成的全球网络，使公司能够在任何国际市场上准确、真实地进行沟通。 TextUnited 成立于 2009 年，总部位于奥地利维也纳，至今仍是包括 Boston Scientific、Rosenbauer 和 OECD 在内的数百个国际品牌的首选平台。我们的每一位客户都受益于更快的周转、降低的翻译成本以及简化翻译管理的能力。我们的优势和移动性植...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 通过自动化工作流程和协作增强工具提高多语言营销活动的速度、可扩展性和成功率。了解 Cloudwords 如何帮助您的企业比以往更快地实现其全球目标。
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works 是一个基于云的翻译管理系统，可将复杂的翻译和本地化管理转变为简单且可预测的活动。我们的技术解决了整个翻译管理的问题。从知识管理到绩效管理和付款，Bureau Works 使您能够专注于完成工作，而不必担心使用多个系统、电子表格和例外情况来管理翻译的痛苦。与您的译员和代理机构合作，或者通过我们的自动化引擎通过全球顶级翻译人才精心策划的网络无缝地完成您的工作。我们是一家总部位于硅谷的初创公司，拥有超过 30 人的团队，分布在世界各地。我们从来不满足于解决本地化管理的一个或另一个组成部分。我们相信总有一种更简单、更好的方法来有效管理翻译，我们只需要找到它。一次又一次。了解更...
Lingohub
lingohub.com
掌控项目的本地化 - 更快地管理、协调和推出国际产品。 Lingohub 是一款一体化本地化解决方案，您可以专注于技术目标、避免手动工作、跨不同语言测试设计并简化本地化流程。集成的支付系统、与存储库的可靠连接、通信工具、质量检查等等使本地化变得比以往更容易。使用 Lingohub 简化、优化和自动化本地化。
Language I/O
languageio.com
语言 I/O 确保任何客户服务代理都可以在任何渠道上以任何语言与任何客户交谈。借助人工智能的力量，您的全天候模型现在支持世界上的每一种语言，无论是聊天、语音还是电子邮件。我们独特的模型可确保您根据代理和客户使用的语言对获得最佳翻译。这样，您的对话不仅准确而且人性化。我们对所有个人信息进行加密，以便您客户的数据始终受到保护并留下零痕迹。 Language I/O 与 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 无缝集成。我们还提供 API。