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Marvia 是一个基于 SaaS 的本地营销自动化平台。该软件简化了分布式营销的各个方面，使组织能够集中控制其营销材料，同时在本地进行定制和发布。使用 Marvia 轻松组织、定制和分发您的营销内容并最大化结果。 Marvia 提供全面的一站式解决方案，使组织能够在整个网络中无缝地组织、定制和分发品牌材料。 Marvia 配备了一系列强大的功能，包括数字资产管理 (DAM) 系统、动态模板、营销商店和最近推出的 Template Studio，简化了重复性任务，并为品牌节省了大量时间和成本。 Marvia 是 90 多个国家众多知名品牌的首选，例如 Domino's Pizza、KidStrong、Steve Madden、ZEISS、Pedego、Boston Pizza 和 Toyota。

目录:

Business
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