替代项 - MarkovML

Predibase

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Predibase 是生产开源法学硕士的最快、最有效的方法。 作为 LoRA 培训和服务的开发人员平台，Predibase 使工程团队可以轻松地以尽可能低的成本在最先进的云基础设施上微调和服务任何开源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 内部人工智能平台创建团队构建，快速、高效且可扩展，适合任何规模的工作。 Predibase 将易于使用的声明式界面与无服务器托管基础设施上的高端 GPU 容量相结合，用于训练和服务，为工程师提供完整 ML 生命周期的解决方案。最重要的是，Predibase 建立在开源基础之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，并且可以部署在您的私...