替代项 - MarketingBlocks

Kindly

kindly.ai

由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。我们是欧洲领先的聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。是什么让 Kindly 与众不同？更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。多语言 用一种语言训练聊天机器人，它就能理解一百多种查询！我们的...