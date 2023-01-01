替代项 - Marchex
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Outreach
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外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Chorus.ai
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让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Pathlight
pathlight.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Capturi
en.capturi.com
Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch 帮助组织重新构想传统业务流程并扩展外部利益相关者管理 (ESM) 的数字生态系统。 Manch是一个即插即用的数字平台，与企业的ERP/CRM软件相辅相成，使用零编码在很短的时间内配置非常复杂的业务流程。需要一个无缝的数字生态系统，提供快速入门、生命周期管理、主数据管理和源数据验证。我们填补了企业互动方面的空白 - 与大量外部利益相关者互动，拥有基于纸张的、规则驱动的交易和工作流程，以及此类互动中的合规性和风险需求。迄今为止，该平台已被大型客户使用，从企业到新时代企业，涵盖电子商务、BFSI、快速消费品和人才公司。
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Fathom
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记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Versational
versational.ai
Versational 是一种人工智能驱动的工具，可将会议次数减少 35%，后续活动次数减少 75%。简化和自动化您的任务，并最大限度地提高生产力。免费试用！
Avoma
avoma.com
即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
Simpleem
simpleem.com
始终关注人工智能 (AEI)。 利用交互分析见解，利用您的行为并做出正确反应，将视频会议转化为交易
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modjo.ai
Modjo 平台分析您所有的客户互动，并为您的团队提供超越他们的抱负所需的信息
Salesken
salesken.ai
Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。
Laxis
laxis.com
从每次客户对话中获取最大价值 Laaxis AI 会议助手通过以最小的努力自动捕获和提取每次客户交互中的关键见解，为收入团队提供支持。
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联络中心的质量保证和改进平台。 借助 EvaluAgent，您将能够评估所有渠道的每一次对话，以指导、培训和激励您的客服人员，以提供始终如一的卓越客户体验。 因为我们知道……每次对话都很重要。
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