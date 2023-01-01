替代项 - MARA

CampaignTracker

campaigntracker.io

CampaignTracker 是一款功能强大的链接管理平台软件，可简化跟踪和优化营销活动的过程。我们的软件提供了一个集中式仪表板，您可以在其中轻松管理所有链接并跟踪您的营销活动绩效。借助 CampaignTracker，您可以轻松创建和组织链接、设置自定义跟踪参数并跨多个渠道监控营销活动的效果。无论您是运行电子邮件营销活动、社交媒体促销还是 PPC 广告，CampaignTracker 都可以轻松跟踪和衡量您的结果，并做出数据驱动的决策来优化您的营销活动。自 2016 年推出以来，CampaignTracker 已帮助全球数千家企业和营销人员简化营销活动并取得更好的成果。借助我们功能强大且用...