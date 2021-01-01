替代项 - Mailazy
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
Mailgun
mailgun.com
功能强大的事务性电子邮件 API，使您能够发送、接收和跟踪电子邮件，专为开发人员而构建。今天了解更多！
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都会准时将您的交易电子邮件发送给客户。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一体化工具集扩展您的支持、营销和销售 - 您所需的一切现在都集中在一处。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索为您的客户服务团队构建的一体化客户互动平台，并提供增强客户体验的工具。了解更多！
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Levitate
levitate.ai
我们的幸福平台结合了真实的沟通工具、专门的成功专家和人工智能，帮助您建立持久的关系。
mails.ai
mails.ai
通过无限的电子邮件帐户扩大外展范围。 Mails.ai 可帮助您开展智能、自动化、人工智能驱动的电子邮件活动，以发展您的业务。
MailReach
mailreach.co
排名第一的电子邮件预热服务，可防止陷入垃圾邮件。 MailReach 是一种电子邮件预热服务，可通过自动引导您的电子邮件产生积极而现实的参与度，从而提高您的电子邮件声誉。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾邮件发送冷邮件。 Warmup Inbox 是一项电子邮件预热服务，可通过我们相互通信的收件箱网络自动提高您的电子邮件发送声誉。
Bouncer
usebouncer.com
电子邮件验证和验证服务，采用酷炫的技术和真正有爱心的人员。最容易使用，但也是最强大的。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
MailerSend
mailersend.com
哦
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可扩展、可靠的电子邮件交付解决方案。全球服务器、强大的 API 和强大的报告使我们与众不同。尝试我们的免费计划！
Interseller
interseller.io
Interseller 通过查找候选人的电子邮件并发送电子邮件序列，帮助招聘人员找到候选人并与其建立联系。
Jango Mail
jangomail.com
詹戈邮件。企业级电子邮件部署。您的电子邮件由您做主。现场支持。实时报告。 888-465-2646。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 帮助小型团队在源代码之外管理交易电子邮件，从而简化工作流程并始终保持品牌化电子邮件。
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Primailer
primailer.com
希望通过电子邮件营销来拓展业务。 那么 PRIMAILER 就是为您服务的，您可以在其中发送电子邮件和以结果为导向的群发邮件活动。通过简单的步骤创建群发电子邮件并通过最佳群发电子邮件服务提供商产生更多销售额。 * 交付能力：通过电子邮件发送信息，包括姓名、订单号、购买日期、折扣优惠券等。 * 可扩展性：无论您是初创公司还是大型企业，都可以通过PRIMAILER平台批量处理您的重要电子邮件。 * 专业知识：PRIMAILER 的客户成功和支持团队帮助您提供有关 Primailer 的信息和指导。 * PriMailer：通过始终在正确的时间发送完美的消息来吸引不断增长的受众。 Primail...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Maildroppa
maildroppa.com
适合忙碌的创始人的简单电子邮件营销。 Maildroppa 是一款易于学习的工具，适合正在构建新产品的初创公司。这是与受众建立联系并共同成长的最简单方式。
Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
Emercury
emercury.net
将更多电子邮件潜在客户转化为客户 了解营销人员用来接触、转化和留住客户的电子邮件营销平台。
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint 是一个电子邮件平台和 API。软件团队使用 Waypoint 来构建、编排和监控电子邮件通知。
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer 是唯一一款一体化数字营销平台，使 B2B 和 B2C 企业、电子商务商家和代理机构能够通过数字营销活动、交易消息传递和营销自动化来发展客户关系。 与其他专为企业级预算和体验而设计的营销解决方案不同，SMTPServer 的一体化套件可满足竞争市场中不断扩大的中小型企业的营销需求。 SMTPServer 成立于 2020 年，旨在为所有企业提供最有效的营销渠道。 SMTPServer 总部位于拉脱维亚，支持 80 个国家/地区的 30,000 多名活跃用户。 他们认识到，无论您是开发人员、营销人员、小公司的首席执行官还是企业公司的项目经理，您的电子邮件需求都是独特的。...
Sidemail
sidemail.io
适合您的 SaaS 的新电子邮件平台 原因如下：轻松创建、集成、发送、自动化和分析您的电子邮件。 Sidemail 附带了适用于任何场景和功能的模板，让您在几分钟内即可开始运行。这意味着，您可以专注于自己最擅长的事情，而整个电子邮件游戏就像煮一杯咖啡一样简单。
luxsci
luxsci.com
LuxSci 提供高度安全、以患者为中心的通信解决方案。 SecureLine 技术提供了无与伦比的安全性和灵活性组合，使医疗保健组织能够提供个性化护理、简化工作流程并增加收入，同时保护患者数据。 LuxSci 的解决方案经过 HITRUST 认证，旨在支持企业医疗保健组织和技术公司的需求。他们提供电子邮件和网络解决方案，帮助组织安全地收集、传输和存储数据，以完成关键业务运营。它们的安全电子邮件营销、安全电子邮件 API 和安全电子邮件网关工具可实现大规模的安全患者通信，从而帮助组织提高参与度和健康结果。
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com 是一家创新的云电话服务提供商，帮助新时代企业解决通信问题。自 2011 年 Sarv 诞生以来，他们推出了一个包含强大 API 的统一通信平台，以支持其跨平台和行业的服务。 考虑到创造力是我们的主题，他们为企业、初创公司和中小企业提供了多功能、灵活、可扩展、安全且可靠的基于云的通信解决方案套件。他们一直在利用信息和数据来填补客户和品牌之间的沟通鸿沟。
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni 是一支由专业人士组成的团队，专门为各种规模的企业和组织提供高质量的电子邮件传送服务。 Mailtinni 的使命是通过提供可靠且高效的 SMTP 服务来帮助我们的客户实现其电子邮件送达率目标。
mailpipe
mailpipe.co
基于网络的企业解决方案，提供创建、编辑、分析和改进电子邮件营销的工具。
MailBrainiers
mailbrainiers.com
所有必要的电子邮件营销工具 发送促销电子邮件活动和电子邮件列表管理从未如此简单。 * 自动回复 * 电子邮件订阅表格 * 交易API * 已验证的电子邮件 * 优化电子邮件发送 * 专用IP * 自动弹跳处理 * 反馈回路 * 实时分析 * 可扩展的基础设施 * 专属客户经理 * 无与伦比的价格
indemandly
indemandly.com
indemandly 是一款对话式营销工具 - 不仅仅是一款客户消息应用程序。增加网站和 Instagram。
CritSend
critsend.com
CritSend 是解决您的送达率问题的解决方案。 CritSend 成立于 2007 年，开发了第一个服务来应对交易电子邮件的送达率挑战。 CritSend 的目标：促进客户收件箱中电子邮件的传送。 意识到交付能力方面的挑战，CritSend 决定为您提供完整的服务来应对这些挑战。
rapidmail
rapidmail.com
任何人都可以使用 Rapidmail 创建和发送成功的新闻通讯。易于使用、可靠的交付且完全符合 GDPR，您无需专业的营销知识即可发送现代新闻通讯。 今天就加入超过 200,000 名已经信任 Rapidmail 的客户吧！作为认证发件人联盟的成员，我们的时事通讯传送率在同类产品中绝对名列前茅 - 这要归功于服务器白名单和自 2008 年以来的长期经验。
HandySends
handysends.com
在 HandySends，我们的主要关注点是交付能力、可扩展性和支持。凭借我们的 24/7 支持和技术专业知识，您可以放心，您的营销和关键业务电子邮件将安全地发送到客户的收件箱中。 Twillo SendGrid 决定与 HandySends 合作，将其屡获殊荣的电子邮件通信平台推向全球。借助 Twillo Sendgrid 和 HandySends，您可以花更少的时间创建营销活动，而将更多的时间用于扩展业务。 * 享受强大而直接的细分、灵活且轻松的营销活动编辑以及可操作的分析，所有这些均由领先的电子邮件营销服务提供支持。 * 我们的 SMTP 中继设置以及灵活的 Web 和 SMTP A...