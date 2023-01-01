WebCatalogWebCatalog
MagicRoomAI

MagicRoomAI

magicroom.ai

使用网络应用程序

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 MagicRoomAI 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

MagicRoomAl 使用强大的生成人工智能技术来分析任何空间，并根据无数来源的灵感创建大量精美的设计。想象一下，拥有一位对每件艺术和设计作品都有丰富知识的个人设计师。这是MagicRoomAl 的基础。

网站： magicroom.ai

免责声明：WebCatalog 与 MagicRoomAI 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Xinva

Xinva

app.xinva.ai

Vana Portrait

Vana Portrait

app.vana.com

Dream Up (Deviant Art)

Dream Up (Deviant Art)

deviantart.com

Adobe Firefly

Adobe Firefly

firefly.adobe.com

Interview Prep AI

Interview Prep AI

interviewprep-ai.com

Møbel

Møbel

mobel.app

osher.ai

osher.ai

osher.ai

Sisense

Sisense

sisense.com

NightCafe Creator

NightCafe Creator

creator.nightcafe.studio

Autify

Autify

app.autify.com

Kolatte

Kolatte

kollate.io

Code Language Converter

Code Language Converter

codelanguageconverter.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策