替代项 - Magical
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美国跨国科技公司，开发同名软件，这是一种使用人工智能和自然语言处理的英语数字写作工具。通过机器学习和深度学习算法，Grammarly 的产品提供语法检查、拼写检查和抄袭检测服务，以及有关写作清晰度、简洁性、词汇、表达风格和语气的建议。该软件于 2009 年 7 月在乌克兰基辅首次发布。 Grammarly 总部位于旧金山，并在基辅、纽约市和温哥华设有办事处。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的释义工具受到全球数百万人的信赖，可以使用最先进的人工智能重写句子、段落或文章。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言语表达。通过清晰、引人注目和真实的写作准确表达您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Copy.ai
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我们创造了世界上最先进的人工智能文案，使您能够在几秒钟内创建营销文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内以极低的成本创建高质量的内容！
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Writer
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Writer 是一款人工智能写作助手，可以帮助团队中的每个人写好文章。随时随地制作清晰、一致且符合品牌的内容。今天免费试用。
TextCortex
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一款 AI 工具即可编写您的所有内容。 营销、销售和网站文案只需几秒钟即可完成。由尖端人工智能提供支持。集成于 1000 多个平台。
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A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
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WriterZen
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一站式内容解决方案，可满足您的数字写作需求，从 SEO 主导的关键字聚类到 SERP 命中。
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利用 AI 增强您的内容创作。 在几秒钟内创建博客、广告文案、电子邮件、社交媒体帖子等！
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