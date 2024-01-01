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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

MachEye 的增强分析平台改变了组织集成数据、决策和运营的方式。虽然当前的商业智能平台仅回答有关数据的“内容”问题，但 MachEye 可以帮助用户为组织中的每个人回答“内容、原因和方式”场景。除了图表和自助分析之外，任何级别的决策者现在都可以通过“类似 Google”的搜索体验和“类似 YouTube”的视听体验获得可行的见解和建议。 MachEye 为数据添加了一个可操作的“播放”按钮！欲了解更多信息，请访问 https://www.macheye.com。

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