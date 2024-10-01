替代项 - Loqate
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 业界领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
ID.me
id.me
ID.me 简化了个人在线证明和分享身份的方式。 ID.me 安全数字身份网络拥有超过 9800 万用户，并与 30 个州、10 个联邦机构和 500 多家知名品牌零售商建立了合作伙伴关系。该公司为跨行业的组织提供身份证明、身份验证和社区验证。该公司的技术符合消费者身份验证的联邦标准，并被 Kantara Initiative 批准为 NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 合规凭证服务提供商。 ID.me 的身份网关还具有联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP) 中等操作权限 (ATO)。 ID.me 是唯一提供视频聊天的提供商，并致力于
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一种基于云的解决方案，可帮助企业查找和验证来自域、公司或网络上特定专业人员等的专业电子邮件地址。还包括一个免费的冷电子邮件平台，可直接从 Hunter 发送电子邮件活动。 Hunter 使销售人员、招聘人员和营销人员能够使用简单但功能强大的工具轻松地联系其他专业人士。亨特抓取网络并索引公开的专业电子邮件地址。通过简单的用户界面可以轻松访问这些数据，以找到公司中合适的人员或找到如何联系已确定的专业人员。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Instantly
instantly.ai
通过无限的电子邮件发送帐户和预热、B2B 潜在客户数据库和智能 AI 立即扩展您的外展活动。通过一次固定费用订阅，找到您的潜在客户、创建您的营销活动、连接您的发送帐户，并观察这些潜在客户转变为客户。 Instantly 成立于 2021 年，是领先的销售互动平台，拥有超过 15,000 名客户，从个体企业家到全球代理机构。我们的目标是成为市场上最简单的通过冷电子邮件赚钱的工具。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为...
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Plaid
plaid.com
Plaid 是一个拥有一套产品的平台，使开发人员能够构建可以与银行账户交互、执行付款和管理风险的金融应用程序。它允许用户轻松验证其银行帐户并将其链接到任何应用程序，并利用该应用程序中类似银行的功能。借助 Plaid，您将能够开发与用户银行账户同步的应用程序，以跟踪和管理他们的预算以及转移资金。本质上，它充当银行和金融技术之间的纽带。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多个知名品牌目前都在使用 Plaid 的产品和解决方案。以流行的集成在线人力资源服务 Gusto 为例，它使用 Plaid 的自动清算所...
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Placer.ai
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Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
IP GeoLocation
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免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一个 API，可以在几毫秒内计算任何交通方式到数千个地点的旅行时间。它用于企业搜索和位置智能。
RocketReach
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全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
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一组强大的 API，无论您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 还是 Java，都可以让您轻松地从应用程序发送、接收和跟踪电子邮件。简单的 SMTP 集成和简单的 RESTful API 消除了发送交易或批量电子邮件的混乱细节。无论您需要发送 10 封还是 1000 万封电子邮件，都可以快速扩展。可搜索的日志意味着您始终知道您的电子邮件发生了什么，而标签则可以轻松地对您的数据进行 A/B 测试和报告，所有这些都通过我们的网络钩子进行。
Debounce
debounce.io
电子邮件验证工具；简单、快速、准确。不要让退回邮件、一次性邮件、垃圾邮件陷阱和停用的电子邮件降低您的发送声誉，浪费您的时间和金钱。 30% 的电子邮件在短短一年内就变质了。如果超过 10% 的电子邮件质量不佳，则送达率将低于 44%。使用批量电子邮件验证工具来消除任何不良电子邮件。
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
Cashfree
cashfree.com
功能强大且可扩展的支付平台，专为您的业务需求而设计 - 收款、发送付款、管理国际付款等等。 Cashfree Payments 专为从初创公司到企业的所有类型企业而构建，可在网站、移动应用程序或 Whatsapp、社交媒体等其他渠道上接受付款。超过 1,00,000 家商家和领先品牌，如 IRCTC、Nykaa、BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 进行支付处理。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前称为 TransMail）是 Zoho 提供的专用交易电子邮件发送服务。 ZeptoMail 仅允许用户发送交易电子邮件，这有助于我们确保可靠且有保障地交付您的交易电子邮件。设置选项 ZeptoMail 提供两个设置选项 — SMTP 和电子邮件 API。使用 SMTP 只需几个快速步骤即可将您的业务与 ZeptoMail 集成，或使用电子邮件 API 进行更深入的集成。单独的电子邮件流 按域、应用程序、用途等将电子邮件分类为称为邮件代理的组。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 凭据查看重点报告并控制每个邮件代理的访问和电子邮件发送。电子邮件模板 Zept...
Email Validation
emailvalidation.io
使用我们免费且易于使用的电子邮件检查软件验证任何电子邮件地址。我们提供 99% 的准确率。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。