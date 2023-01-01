替代项 - Loopio
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Pricer24
pricer24.com
分销商、供应商和制造商面临的复杂决策：建议零售价控制、市场和趋势分析、市场报告、产品分析、动态定价。
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Stigg
stigg.io
Stigg 是一个易于实施、适应性强的定价和包装管理平台。我们消除了不必要的复杂性和无关细节，因此您只需几分钟即可实施任何定价计划。我们负责所有正确的抽象和集成，因此您无需花费时间进行构建和维护。
Spresso
spresso.com
Spresso 模块化 SaaS 解决方案由零售商构建，旨在应对定价、数据隐私、客户 LTV 和客户流失方面的现实挑战。 Spresso 见解利用机器学习、高级分析和人工智能，释放数据利润
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 简化您的产品定价和促销 我们的 API 可以实时访问我们的综合数据库，其中包含按位置定价、节日等信息，使您可以轻松增强产品功能并为用户提供无缝体验。
Competitoor
competitoor.com
Competitoor 是价格情报服务。我们跟踪您竞争对手的价格并帮助您制定价格策略。
Boardfy
boardfy.com
世界上最快的价格跟踪和动态定价平台 Boardfy 允许您跟踪您的竞争对手或分销商、自动进行价格更改、优化您的 Google 购物广告系列等等！
ProductEngine
productengine.app
与所有利益相关者实时分享您的价目表。使用 ProductEngine 整合您的定价并开始您的业务自动化之旅！
Minderest
minderest.com
Minderest 是欧洲价格和目录情报领域的领导者，在 40 多个国家/地区拥有 400 多个客户。 Minderest 成立于 2012 年，是市场上首批价格情报公司之一。 Minderest 与需要竞争对手价格的零售商以及希望检查其定价策略是否在整个分销渠道中得到尊重的制造商合作。 Media-Saturn、Telefonica、Auchan、家乐福、索尼或欧莱雅等公司相信我们可以改进他们的定价策略。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定价软件，旨在生成解决方案，以最大限度地提高提案定价的开发、提交、评估、谈判和审核的效率和准确性。从历史提案数据的存储到轻松生成各种报告，ProPricer 使政府承包商能够快速轻松地构建自定义提案、执行假设分析并集成所有提案数据 - 所有这些都通过一个软件平台进行。 ProPricer 于 1984 年推出，深受世界各地组织的信赖，其中包括美国十大国防承包商。该公司的蓬勃发展在于将客户的需求转化为产品功能和增强功能，使 ProPricer 所有当前和未来的用户受益。请访问我们的 https://www.propricer.com 了解更多信息。 ProPrice...
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的计量和计费平台推出基于使用情况的定价模型。基于使用情况的计费基础设施旨在处理任何规模的规模。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款价格优化和管理软件，用于各个行业的高级价格设置。该工具可帮助您找到价格改进机会、衡量价格有效性，并通过其内置或自定义报告清晰地概述一段时间内的定价影响。优点： - 可以快速实施； - 完整记录； - 该工具可以单独使用，也可以与您的 ERP、CRM、PDM 和网上商店集成； - 随时可以添加人工智能功能将所有重要数据集中在一个工具中：成本、销售、价格历史记录、客户历史记录、竞争对手价格等。您可以执行广泛的利润和利润分析，并做出最佳决策关于您的下一个定价策略。
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve 是您的电子商务定价总部。我们帮助电子商务企业了解竞争对手，并利用价格来提高销售业绩。我们的客户信赖 BlackCurve 来跟踪竞争对手的价格、提供价格情报和动态定价。
tgndata
tgndata.com
tgndata 的竞争价格分析是一套包罗万象的优质完整套件，涵盖在线竞争的所有 4 个主轴，实时监控电子商务市场以及每家公司的竞争对手/经销商。使用我们的定价情报解决方案将竞争对手的数据细分为详细图表，并确定您的商店在市场中的竞争力。直接从竞争对手的网上商店 24/7 监控价格、供货情况和运输。任何市场、语言和货币。我们的动态定价解决方案允许您通过基于规则的流程修改产品价格，从而使这些更改变得更加容易。我们会考虑您的收购价格、目录中的价格、每种产品的现有竞争对手数量以及库存情况。有了这些信息，您的每种产品的价格就会根据竞争情况和您自己预先制定的规则来计算。有了所有这些信息，动态价格优化不仅是可...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 监控您的品牌在互联网上的动态，并提供可操作的销售情报来保护和发展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作伙伴。我们利用深厚的行业专业知识和人工智能来帮助自动化 MAP（最低广告价格）政策执行，为您带来显着的竞争优势。我们的平台可以节省您的时间和金钱，并有助于保护您已建立的转售渠道免受亚马逊等网站上未经授权或未知卖家的侵害，这些卖家可能会损害您的品牌和利润。我们的客户使用我们的服务来： • 深入了解他们的在线销售渠道 • 评估新产品和品牌的市场机会 • 管理和执行 MAP 计划 • 了解市场反馈并在产品问题如滚雪球般越滚越大之前发现 TrackStreet ...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor 是为亚马逊、沃尔玛和电子市场上的品牌和卖家提供的“人工智能优先”优化和情报平台。 Feedvisor 的平台和专家团队提供一流的广告活动优化、专利定价技术、品牌和内容管理以及数据支持的情报。这些功能共同推动了在线市场的需求、利润和收入增长。
Prisync
prisync.com
中小型企业到财富 500 强企业都依靠 Prisync 的数据来获得详细的 C 级分析并执行他们的最佳策略，以不到一周的咖啡钱来将销售增长和利润率平均提高 20% 以上。我们的 5 星级 24/7 在线客户支持团队随时可以在几分钟内回答您可能提出的任何请求，并确保您得到的比您所支付的更多。我们提供免费的入职服务，以规划与所有客户的长期关系。 Prisync 与其他产品有何独特之处： - 历史定价趋势 - 库存可用性跟踪 - 批量导入和导出 - 动态定价 - 即时变更通知 - 无限电子邮件提醒 - 无限竞争对手跟踪 - 全球货币覆盖范围 - 详细过滤和报告 在 https 中了解更多信息： //...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供应商 IT 基础设施设计和工作流程工具。我们通过自动化日常报价和估算任务，帮助系统集成商和企业加快解决方案准备、降低成本并加快实现价值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解决方案；从提出提案到结束。通过纳入自动化客户入职流程，确保更高的转化率和改善的客户体验。这也可以帮助您了解您的建议并获取所有细节以增加您的成交量。减少流失并将更多提案转换为活动发票。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一款强大的报价工具，支持您所有的报价和发票需求。创建报价、跟踪和监控报价变化、自定义布局、存储联系人记录、公司记录、设置重复报价和到期日期。此外，还与 Monday.com 等项目管理工具、SugarCRM 等 CRM 应用程序以及 Quick Books 等会计工具集成。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 专为 IT 行业的托管服务提供商和增值经销商而设计。我们的服务 CPQ 软件为售前流程的每一步带来了效率、一致性和准确性。
Salesbricks
salesbricks.com
为您的企业管理报价到现金、内部销售和自助服务上市动议的更好方法
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 适用于制造业。我们的 CPQ 软件连接销售和生产流程，使您的销售团队、经销商甚至客户能够准确无误地配置复杂的产品。 Elfsquad 生成完美的报价文件，无缝满足客户需求。与您现有的 IT 基础设施集成，实现无差错生产。 Elfsquad CPQ 由了解销售的人员实施，不需要任何编程知识。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基于 Web 的 SaaS 应用程序，使企业能够使用最新的互联网技术自动化其销售估算流程。销售人员能够轻松、快速地生成更详细、准确并包含产品营销信息的销售建议。由于始终如一地向客户提供专业沟通，iQuote Xpress 用户可享受增强的形象。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
Connectbase
connectbase.com
我们为连接行业提供位置洞察和自动化工具，帮助他们赢得更多交易。改变您的网络购买和销售。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，可以在您的 Feed 中插入价格标签，从而...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一体化销售工具，可数字化、加速和管理整个销售过程，从营销材料的展示到订单的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 内容共享：以数字格式向您的销售团队同时分发营销材料，例如小册子、目录、产品规格、演示文稿、视频、价目表和促销活动。只需单击一下即可轻松搜索任何内容并通过电子邮件发送。报价配置器：创建无差错报价，包括多产品供应、可选服务、捆绑、折扣和促销。在与客户谈判期间查看最终报价，找到适合其需求的解决方案并通过电子邮件发送。电子签名：可以随时随地直接在卖家的设备上签署合同，或者客户可以使用 OTP 身份验证以自助方式轻松签署合同。其他可用模块包括销售跟踪器、...
RevOps
revops.io
RevOps 是现代 Deal Desk 平台，其使命很简单：使企业能够构建可扩展的 Deal Desk 操作，帮助其销售组织更快地完成更多交易、统一品牌、减少合同错误并提供集中的协议存储库。 ***协作、定价、报价*** 协作创建交易，无需来回电子邮件和 Slack 消息。 - 上下文交易 - 变更审计跟踪 - 精细批准 ***
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在几分钟内创建报价！我们的解决方案是完全可定制的且易于部署。您的高绩效销售代表是时候停止在销售管理上浪费时间，而通过自动化节省 90% 的时间了。替换旧系统、电子表格、文档模板、手动数据传输等。vloxq 可以通过组合产品信息、计算电子表格和法律文档（参见屏幕截图）来自动创建报价时的多个步骤。通过简化此流程，您可以提高平均订单价值、创建更准确的预测并消除不必要和有风险的手动工作。将 vloxq 与您现有的系统集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等。
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一个 B2B 电子商务平台，可简化您的销售。配置、定价、报价 (CPQ) 以创建更高效的工作环境，并享受完全自动化且根据您的需求量身定制的订单接收。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立于 2021 年 1 月，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是专门为 B2B SaaS 构建的全周期收入自动化平台。 MonetizeNow 的统一报价 (CPQ)、计费和使用平台创建了一个简化的报价到现金 (Q2C) 流程，可管理所有价格模型和销售渠道，而无需在 GTM 架构中使用单点解决方案。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是通过为加工车间、合同制造商和精加工公司提供最先进、安全、基于云的估算和报价系统来帮助他们改善和发展业务。 Paperless Parts 是一个估算和报价平台，支持各种制造工艺，如数控车床、数控铣瑞士螺丝加工、钣金制造、增材制造、线切割、水射流、激光切割和铸造聚氨酯。无纸化零件不仅仅是一个报价工具，还是一个销售、定价和创收工具。无纸化零件软件将现代业务流程自动化工具与可配置的几何定价引擎相结合，从而提高报价流程的速度和一致性，从而简化了制造商现有的工作流程。该平台与 CRM 和 ERP 系统集成，可增强前台运营和销售团队的能力，并能够更有效地响应各种制造...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
Recurrency
recurrency.com
Recurrency 与您的 ERP 无缝集成，以实现分销自动化、优化收入并保持客户忠诚度。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是世界上唯一专为制造业打造的可扩展数字销售平台。加速您的销售流程，赢得更多交易并以比您想象的更快的速度领先于竞争对手。
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。