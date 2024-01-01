替代项 - Logiblox
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一个在线仪表板平台，用于为您的团队或客户构建强大的实时业务仪表板。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Chartio
chartio.com
Chartio 基于云的商业智能和分析解决方案使每个人都可以分析其业务应用程序中的数据。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的业务分析和移动平台可帮助企业构建和部署分析和移动应用程序以实现业务转型。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Mineo
mineo.app
将 Python Notebook 转换为数据应用程序。 Mineo 是一个基于 Python 增强笔记本探索数据、构建和部署数据应用程序的平台。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一个为团队构建的高级分析工具，允许分析师将大型数据集转换为自定义的预测性见解，并轻松分享他们的发现。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一个嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易于使用的分析。专为所有业务用户而设计。
Avora
avora.com
Avora AutoML 通过异常检测和根本原因分析减少了发现业务指标变化原因的时间（以秒为单位）。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款产品，可让您在 SQL 数据库（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上构建仪表板并设置警报。
Trevor.io
trevor.io
有一种更好的方法来处理数据。 Trevor 使您的整个团队能够从数据库中获取答案，即使他们不懂 SQL。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一个对话式人工智能分析师，使用户能够用自然语言提出有关其数据的任何问题，并在几秒钟内获得完整的答案。 DataGPT 是具有记忆功能的完全自主聊天机器人，能够回答复杂的问题，例如
Nugit
nugit.co
Nugit 是一个自动化的数据讲故事平台，它超越了仪表板，帮助人们筛选大量复杂的数据，以找到其中的见解和机会。 Nugit 能够通过大规模的数据讲故事来提供这些见解，因此能够立即被理解。
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io 是您分析工作的中心。策划、组织数据产品、深入了解影响并轻松与利益相关者协作。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
Isima.io
isima.io
在人们听说大数据这个术语之前，Isima 团队就处于改变互联网巨头、对冲基金和存储公司数据业务处理方式的前沿。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可行的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动发现见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti....
Northbeam
northbeam.io
Northbeam 是一个营销智能平台，为品牌提供媒体混合建模、多点触控归因和增量，所有这些均由机器学习和第一方数据提供支持。借助 Northbeam 先进的基于浏览器的平台，品牌可以将销售归因于广告、预测营销收入并进行比以往更高效的营销。
Imply
imply.io
我们的实时分析数据库由 Apache Druid 构建，使开发人员能够构建下一代分析应用程序。借助 Imply，开发人员可以不受限制地进行构建，因为我们的数据库使他们能够以无限规模和最佳经济效益在流式和批处理数据上创建交互式数据体验。 Imply 为 Apache Druid 提供完整的开发人员体验。 Imply 由其原始创建者创建，通过提交者驱动的专业知识、轻松的操作和云部署来提高数据库的速度和规模，以轻松满足开发人员的应用程序需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等领先投资者的支持下，Imply 正处于快速增长轨道，颠覆了 10...
Biuwer
biuwer.com
Biuwer 是一个强大的基于云的业务数据分析平台，可帮助您轻松分析业务数据并创建富有洞察力的报告和仪表板，以做出明智的决策。它还使您能够在几分钟内轻松创建和共享强大的报告，而无需任何技术知识。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel 在理解数据、创建清晰的视觉效果和仪表板报告时可以为您节省时间、压力和痛苦。自动清洁。自动分析。自动可视化。自动重复。它是：快速、简单、引导、人工智能辅助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何数据并独立做出决策的个人和团队的首选商业智能平台！使用或开始不需要任何技术技能。只需上传您的数据，让 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 通过上传任何数据探索自发数据需求 ✓ 自动清理以确保准确性 ✓ 使用人工智能建议的分析发现模式 ✓ 不再需要 VLookup！一键合并数据 ✓ 根据需要自定义视觉效果 ✓ 下载清理后的文件和仪表板报告 ✓ 无需登录即可共享...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转...
1010 Data
1010data.com
它旨在使用单一、有凝聚力、易于集成的系统提供对所有数据的强大见解。它可扩展、民主、灵活且速度快得令人难以置信。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube 是一个自动化平台，使团队能够在几分钟内轻松创建自定义数据和分析应用程序，而无需编写代码。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise 是业界领先的智能数据运营平台，提供完整的编排、自动化和分析功能组合，确保分析可以快速部署到业务工作流程中。
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD 是一款一体化商业智能套件。为组织中的任何人配备易于使用的数据分析工具，为各个级别提供可操作的情报。
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid 是一级企业级分析操作系统，可从单用户自助分析扩展到千用户集中部署，涵盖简单但有效的数据可视化到高级机器学习功能。不可知的分析操作系统具有适用于任何设备和操作系统的通用客户端。它可以安装在大多数平台上（本地或云端），并且可以针对最流行的数据堆栈进行操作。金字塔允许用户和组织平衡自助服务生产力和治理。它是一个自适应分析平台，可根据用户需求和技能提供不同的功能和体验，同时将内容作为共享资源进行管理。它旨在支持组织的整个决策工作流程，并为每个人提供进行自助分析的工具。重要的是，分析操作系统解决了“最后一英里问题”，缩小了组织规定的分析策略与实际分析实施之间的差距。 Pyramid 具有...
MachEye
macheye.com
MachEye 的增强分析平台改变了组织集成数据、决策和运营的方式。虽然当前的商业智能平台仅回答有关数据的“内容”问题，但 MachEye 可以帮助用户为组织中的每个人回答“内容、原因和方式”场景。除了图表和自助分析之外，任何级别的决策者现在都可以通过“类似 Google”的搜索体验和“类似 YouTube”的视听体验获得可行的见解和建议。 MachEye 为数据添加了一个可操作的“播放”按钮！欲了解更多信息，请访问 https://www.macheye.com。
Caplena
caplena.com
您是否曾花费无数时间繁琐地筛选大量客户反馈？ Caplena.com 使用增强智能来大幅减少分析评论或开放式问题回复中的大量自由文本所需的时间。 Caplena 在几分钟内即可识别主题并自动标记您的整个数据集，使您免于重复分类。专注于真正重要的事情——产生更深入、更有意义的见解。
Planr
planr.com
Planr 是一种企业 SAAS 解决方案，使用先进的人工智能来预测收入和销售业绩，揭露隐藏的障碍，帮助您和您的团队加速销售增长。 Planr 可让您即时获得针对未来目标的预测收入的公正、智能的视图，准确度高达 96%。 Planr 的 AI 支持工具可供首席执行官、投资者和领导团队使用，它可以为您的数据提供公正、科学的视图，并以 96% 的准确度预测您的 NTM 收入。 Planr 类别包括：企业绩效管理、薪酬管理、营销分析、销售和运营规划、销售绩效管理和劳动力管理。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的运营 BI 平台改变了企业制定战术决策的方式。业务用户友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和准备数据并运行强大的人工智能分析，以实现其业务目标。 DeepMatch 甚至可以在几分钟内将最不同的数据集拼接在一起，而无需任何数据预处理。这项专利技术随着时间的推移不断改进，并向人类学习。专有的 DeepCasting 技术可以根据短短几周的数据生成预测，并且比任何其他方法都具有更高的准确性。 Ikigai 专有的 DeepPlan 分析不是比较少数假设场景，而是评估多达 10^19 个选项，并针对任何给定参数确定最佳选项。 Ikigai 以麻省理工学院关于人工智能和机器学习的前沿...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Bold BI
boldbi.com
通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaS...
CorralData
corraldata.com
在 Corral Data，我们的使命是改变组织使用数据的方式。我们使组织能够轻松地使用人工智能来连接、分析和协作处理公司数据。什么是 CorralData？ CorralData 是一个由人工智能驱动的全方位服务分析平台，可从根本上简化跨多个来源的数据集中和分析。借助 CorralData，您可以用简单的英语与您的数据对话，或者只需连接您的数据即可构建令人惊叹的报告。无需编码、SQL 或工程资源。 CorralData 的工作原理如下：使用我们的 500 多个预构建集成轻松连接所有数据源。开始在与您的公司和数据相关的预构建报告中看到令人惊叹的可视化效果。使用我们的人工智能以简单的英语与您的数...
Targit
targit.com
在 TARGIT，我们为关键垂直行业提供专业知识，帮助客户做出数据驱动的决策。我们通过商业智能 (BI) 和分析解决方案推动持久价值，支持您的独特目标和推动日常运营的流程。 TARGIT Decision Suite 是我们的一体化商业智能 (BI) 和分析平台，直观、多功能且适合每位员工使用，让您体验一见钟情。 TARGIT Decision Suite 可帮助公司比以往更好、更快地集成、可视化和共享数据。我们的解决方案将集中式 BI 解决方案的控制与分散式解决方案的灵活性以及强大的安全性和可靠性相结合。此外，它还可以轻松地与您现有的系统集成，并不断适应您的需求，即使您的组织不断发展。我们连...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保...
Bold Reports
boldreports.com
业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syn...
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的