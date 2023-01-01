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直接支持您喜爱的创作者。控制您的内容并避免算法。 Locals 是为了满足创作者的需求而从头开始构建的，不会出售您的数据，创作者对其数据拥有前所未有的所有权。 Locals 应用程序具有聊天直播、社区提要和帖子以及视频和音频内容库等功能，是一款一体化解决方案，可与您喜爱的内容进行交互，同时直接支持社区和社区的独立性。您关心的创作者。权力归于人民。不是平台。关于当地人。

网站： locals.com

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