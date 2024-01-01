替代项 - Localflavor

Groupon

groupon.com

Groupon 是一家美国全球电子商务市场，通过在 15 个国家/地区提供活动、旅行、商品和服务，将订户与当地商家联系起来。 Groupon 总部位于芝加哥，于 2008 年 11 月在芝加哥推出，随后又在波士顿、纽约和多伦多推出。截至2010年10月，Groupon已覆盖北美150个城市以及欧洲、亚洲和南美洲的100个城市，拥有3500万注册用户。截至 2015 年 3 月底，Groupon 为全球 500 多个城市提供服务，拥有近 4810 万活跃客户，并在全球 48 个国家/地区提供超过 425,000 笔活跃交易。Groupon 的创意是由前首席执行官、匹兹堡人安德鲁·梅森 (Andr...