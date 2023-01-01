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Lithic 使创建支付卡以启用和控制支出变得简单。 Lithic 的易于访问的构建块专为开发人员设计，可缩短上市时间、释放新的收入来源并随着您不断发展的业务而扩展。无论您是为客户创建支付卡、优化后台运营还是简化支付，Lithic 都可以让您轻松开始，而无需费力地完成冗长的 MSA 或销售演示。定价很简单，没有昂贵的月费。
网站： lithic.com
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