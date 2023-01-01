替代项 - LinkSpree

Adspyder

adspyder.io

AdSpyder 是一个即将推出的数字广告技术 SaaS 平台，可帮助个人和公司分析竞争对手的广告营销活动，并获得可应用于其广告活动并从中受益的有用见解。使用 adspyder，用户可以搜索当前或之前在在线平台上运行的广告，并可以获得每个广告的有用的基于效果的指标。用户可以从 100 多个国家/地区和超过 11 个平台的 1.1 亿多个广告中进行搜索。用户还可以搜索竞争对手的广告和活动，以获取有用的见解来优化自己的活动。