替代项 - Linkr
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
Linkfire
linkfire.com
音乐营销的智能链接。从您的第一张单曲到您的第一次世界巡演，Linkfire 简化了您的艺术家推广的每一步。深受主要唱片公司和超过 50,000 名艺术家的信赖。
ToneDen
toneden.io
ToneDen 是一个友好的社交营销平台，让您能够接触重要的人并向其销售产品。
Autonix
autonix.io
QR 码无处不在，对于 Autonix 来说，它们非常有价值。 Autonix 是一款强大的二维码跟踪解决方案，面向机构、市场、零售、医疗保健、政府等，适合大大小小的组织。
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
TLinky
tlinky.com
欢迎使用 TLinky - 终极链接管理解决方案！ 在 TLinky，他们帮助个人、营销人员和企业优化其在线形象并简化其营销活动。借助这些一体化平台，您可以无缝管理、跟踪和共享链接，确保您的受众获得最佳体验。 * 短链接：创建易于记忆和共享的品牌和自定义短链接。告别又长又乱的网址，让您的链接脱颖而出。 * 二维码：生成动态二维码，以提高参与度并增强客户体验。无论是您的网站、产品还是宣传材料，二维码都打开了一个充满可能性的世界。 * 生物链接：策划一个令人惊叹的交互式生物页面，在一个地方展示您的所有重要链接。优化您的社交媒体资料，让您的受众更轻松地探索您的内容。 * 分析和见解：获得有...
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page 是一个易于使用的工具，可以为所有社交网络和通讯工具创建精彩的页面。大量模板和自定义功能有助于为您的企业创建令人难以置信的页面。功能： - 在一个项目中创建多个页面 - 支持 Google Analytics、Facebook Pixel、TikTok Pixel - 使用购物车创建您自己的在线商店并销售您的数字产品（付款前/后操作，使用表单收集有关客户的信息） - 集成与支付系统：PayPal 和 Stripe（稍后详细介绍） - 所有页面元素的完全自定义 - 快速设置受支持的元素（包括不同的信使和社交网络） - CTA 元素的动画 - 支持自定义域 - 支持 SEO 和 ...
Social Unicorn
social-unicorn.com
为了成长，您的品牌需要知名度。虽然社交渠道非常适合传播信息，但维护 LinkedIn 和 Twitter 非常耗时，并且需要不断的灵感。 有了 Social Unicorn，一切都是自动的！您向机器输入您要说的所有内容（博客文章列表、引言、统计数据、提示等），我们会为您将其混合并根据您设置的频率自动发布。您的社交媒体频道会自动更新独特的优质内容！
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks 是一款有助于页外 SEO 的 SEO 软件。我们帮助简化链接构建并节省链接构建者的时间。我们通过以下方式做到这一点： 1. 创建一个由对内容协作感兴趣的经过验证的 SaaS 营销人员组成的社区 2. 一旦您输入优先关键字，我们就会在所有成员网站中搜索它 3. 您可以将所有匹配视为机会，触发链接请求。 4. 链接请求以电子邮件形式发送给合作伙伴。 5. 如果合作伙伴选择插入您的链接，您将获得一个链接。 6.我们维护Karma积分，当您给出链接时您获得Karma积分，当您获得链接时您失去Karma积分
geno.link
geno.link
Geno.link 是一款适合所有数字创作者、教练、营销人员、企业家以及任何想要在线分享、销售和展示更多内容的人的软件，即使没有昂贵且复杂的网站。
Amplify
amplify.link
Amplify.link 提供工具和知识来帮助艺术家和创作者更有效地推销自己、吸引更多粉丝并通过观众获利。提供高度可定制的音乐营销智能链接页面、强大的分析和洞察以及前瞻性思维功能，帮助用户与粉丝互动。
1LINK.IO
1link.io
改善用户体验并自动优化您的应用程序在网络上的表现。包括设备检测、登陆页面和分析。
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks 是为营销、预保存活动、艺术家页面等创建音乐智能链接的终极工具。立即将您的音乐营销活动提升到一个新的水平。使用 Soundplate Clicks 通过创新的新功能轻松为您的音乐创建智能链接，这些功能旨在帮助扩大您的粉丝群、增加流量和销量、销售更多演出门票并更好地了解您的观众。
Veshort
veshort.com
Veshort 是一款使用强大的营销工具构建的 URL 缩短工具，可帮助您有效地吸引客户。借助我们的一体化平台，您将拥有开始营销活动所需的一切。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink是生物制造商中的一个链接，用于创建智能生物链接页面。为您的社交媒体链接构建智能个人简介页面。 Tapbiolink 帮助您在个人简介页面中创建链接，将所有重要的链接和内容组合到一个位置。 Tapbiolink 附带 20 多个插件来创建漂亮的登陆页面。功能： -> Bio Link Creator -> QR 代码生成器 -> URL 缩短器 -> VCard 生成器 -> 时事通讯订阅 -> 帖子嵌入器 -> 播客嵌入器 -> 音乐嵌入器 -> 视频嵌入器
Digital Link
digital-link.com
Digital Link 是大规模创建和管理 GS1 数字链接 QR 码的平台。只需使用 GTIN 即可将您的产品上线，简化智能页面的合规性，并在购买前后更好地吸引购物者。
JoyQR
joyqr.com
我们的平台彻底改变了您与受众的联系方式，提供自定义二维码生成和迷人的生物链接页面。通过我们广泛的分析深入了解洞察世界，专为增强您的营销策略而量身定制。体验无缝互动的乐趣，并通过 JoyQR 观察您的品牌影响力不断增长 - 每次扫描都会带来新的机会。少展示以增强您的营销策略。体验无缝互动的乐趣，并通过 JoyQR 观察您的品牌影响力不断增长 - 每次扫描都会带来新的机会。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
我们正在解决的问题 不准确的营销报告每年给美国营销预算造成 500 亿美元的损失。 Campaigntrackly 可以比以往更轻松地标准化营销活动元数据和跟踪链接，从而推动准确的见解和数据驱动的决策，从而帮助企业缩小这一差距。我们的工作速度提高了 36 倍。 10 倍轻松。 100% 准确。面向营销人员的简单、全自动的营销活动元数据和 URL 生成器应用程序 我们的独特之处 我们不会打断您的工作流程，也不会强迫您访问我们的网站，而是来找您 - 您的 Excel、浏览器、电子邮件/社交平台。无缝的。简单的。快速地。对于营销人员，当您使用我们简单、灵活的 UTM 链接构建器构建准确的报告时，可以...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前称为 Beaconstac）总部位于纽约州纽约市，帮助超过 25,000 个全球品牌将其 QR 码计划整合到一个可扩展的平台中。这使他们能够将二维码见解与更广泛的移动营销策略联系起来。我们为 40 多个国家的客户提供服务。我们是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 码解决方案。我们的一体化二维码平台和生成器可帮助您提高客户参与度、衡量实体营销渠道的投资回报率、减少摩擦并简化运营、节省成本并变得更加可持续和环保。
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle 是音乐家建立网站和管理直接面向粉丝的在线营销和销售的最有效平台。我们的一体化平台为音乐家提供强大的设计选项、移动就绪模板、免佣金音乐和商品商店、邮件列表管理、详细的粉丝分析、电子新闻工具包工具、智能链接等等。 Bandzoogle 可免费试用，每月套餐价格实惠，起价为 8.29 美元/月，包括托管和免费的自定义域名。