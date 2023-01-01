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Likee是全球免费的原创短视频制作和分享平台，拥有精彩的直播。 Likee 将短视频、视频效果和直播集成到一款易于使用的应用程序中。借助强大的个性化提要和视频效果，您可以轻松找到热门视频、捕捉完美视频、观看并进行直播。是时候表达自己、在直播中展示你的才华、探索并连接 Likee 上你喜欢的内容了。
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