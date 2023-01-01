如果您可以自动将活动记录到 Salesforce 或 Microsoft Dynamics CRM，那不是很酷吗？好吧，现在你可以了！ LiiD 自动跟踪您的所有电话和电子邮件，直接发送到您的 CRM，您甚至无需动一根手指。

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