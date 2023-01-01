WebCatalog
LiiD

LiiD

dashboard.liid.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“LiiD”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

如果您可以自动将活动记录到 Salesforce 或 Microsoft Dynamics CRM，那不是很酷吗？好吧，现在你可以了！ LiiD 自动跟踪您的所有电话和电子邮件，直接发送到您的 CRM，您甚至无需动一根手指。

网站： dashboard.liid.com

免责声明：WebCatalog 与“LiiD”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

accounts.zoho.com

MagicChat AI

MagicChat AI

secondbrain.fyi

Close

Close

app.close.com

SigParser

SigParser

app.sigparser.com

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

TrackTalents

TrackTalents

tracktalents.com

ivia

ivia

web.ivia.com

Supernormal

Supernormal

app.supernormal.com

PaySimple

PaySimple

payments.paysimple.com

Flowlu

Flowlu

my.flowlu.com

Microsoft Start

Microsoft Start

microsoftstart.com

Ziwo

Ziwo

app.ziwo.io

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策