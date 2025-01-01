替代项 - Lightcast

Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Metaview
metaview.ai
Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。
iMocha
imocha.io
iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow是一个求职管理平台，提供多种免费工具，帮助用户优化简历、跟踪工作申请，并获取招聘信息。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI 是一款基于人工智能的应用，实时生成定制化面试问题，帮助提高面试效率和效果，助力找到合适的候选人。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna应用程序允许用户通过AI辅助销售订阅服务，基于用户的专业知识提供咨询建议。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
Hireflow
hireflow.com
Hireflow通过自动化外部招聘，帮助雇主找到候选人并发送邮件和后续联系，优化招聘流程。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Instahyre
instahyre.com
Instahyre是一个求职和招聘平台，帮助用户在10000多家顶级公司找到职位，支持各行业的高薪工作申请。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款集成了客户关系管理、申请跟踪和人力资源管理的AI平台，旨在提高招聘效率和数据分析能力。
Wilco
trywilco.com
Wilco通过互动挑战提升客户的入职率，帮助新用户在虚拟实验室中体验产品与正确的工作流程。
Harver
harver.com
Harver是一款招聘评估平台，通过自动化工具为组织提供候选人评估，帮助简化招聘流程并做出更明智的招聘决定。
Phenom
phenom.com
现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一个人才情报平台，通过人工智能优化招聘、员工保留和职业发展，帮助组织提升人力资源管理的效率。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一个人工智能招聘工具，帮助招聘人员高效采购合适候选人，并支持多元化招聘，简化沟通过程。
Cinode
cinode.com
Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。
Censia
censia.com
Censia 是一个人才情报平台，帮助组织通过 AI 技术优化招聘、人才管理和多样性计划，分析劳动力数据和识别技能差距。
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi是一个人才数据平台，通过AI和预测分析帮助组织评估候选人并优化招聘和管理流程。
BrightHire
brighthire.com
BrightHire是一款面向视频会议系统的面试智能平台，自动录制和转录面试，帮助组织提高招聘效率和减少偏见。