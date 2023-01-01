Lidl România

Lidl 是一家创立于德国的折扣连锁店，由 Lidl Stiftung & Co 公司运营。 KG 总部位于内卡苏尔姆市。 Lidl 在全球拥有 10,000 多家商店。他们分布在德国、法国、奥地利、比利时以及西欧、中欧、北欧和东欧的其他国家。 利德尔罗马尼亚 利德尔基金会KG 是一家德国国际折扣零售商连锁店，在欧洲和美国经营着 11,000 多家商店。

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