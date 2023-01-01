Lidl Latvija

Lidl 是欧洲乃至全球最大的食品零售公司之一，隶属于“Schwarz”集团，总部位于德国 Nekarzulm。以最低的价格提供最高的质量 - 这是“Lidl”的指导原则。 利德尔拉脱维亚 利德尔基金会KG 是一家德国国际折扣零售商连锁店，在欧洲和美国经营着 11,000 多家商店。

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