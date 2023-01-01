替代项 - LexCheck

Avvoka

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Avvoka ​​是一种文档自动化、谈判和分析工具，旨在帮助律师事务所、内部法律团队和企业（各种规模）起草文件、进行谈判，并利用该流程中的数据洞察来起草更好的文件，并获得“是的”更快。与传统工具不同，借助 Avvoka，您可以使用我们直观的自动化构建器快速构建最复杂文档的自动化版本。这意味着 Word 文档中不再需要棘手的编码。我们的客户通过 Avvoka ​​在线平台与同事实时协作处理文件并与交易对手进行谈判，从而快速达成协议。 Avvoka ​​拥有一系列复杂的报告工具，使企业能够监控对其标准合同条款的抵制、跟踪关键商业条款并比较个人谈判者的表现。您的文件和调查问卷可以使用任何语言。该平台...