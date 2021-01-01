替代项 - Levitate
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
SparkPost
sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
MailReach
mailreach.co
排名第一的电子邮件预热服务，可防止陷入垃圾邮件。 MailReach 是一种电子邮件预热服务，可通过自动引导您的电子邮件产生积极而现实的参与度，从而提高您的电子邮件声誉。
Bouncer
usebouncer.com
电子邮件验证和验证服务，采用酷炫的技术和真正有爱心的人员。最容易使用，但也是最强大的。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Interseller
interseller.io
Interseller 通过查找候选人的电子邮件并发送电子邮件序列，帮助招聘人员找到候选人并与其建立联系。
Emercury
emercury.net
将更多电子邮件潜在客户转化为客户 了解营销人员用来接触、转化和留住客户的电子邮件营销平台。
mailivery
mailivery.io
Mailivery makes sure your sales emails land in your prospects' inboxes more often. We send AI-generated emails to our inboxes, then take them out of spam, mark them as trusted, and respond back to you. Your reputation increases and you make more sales.
Inboxy
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Land emails in the inbox effortlessly so you can close more deals. The only inbox warm-up solution that utilizes a private network of headless browsers and AI to guarantee better deliverability. Our IP Warm Up service offers several distinct benefits that separate us from other market solutions. Hea...
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Inbox Monster’s email deliverability and threat monitoring platform allows you to see beyond surface-level metrics. An incredible depth of action-ready visualizations and insights are bolstered by a proactive professional services team. Essentials for the next generation of data-driven email markete...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: The Ultimate SaaS Platform for Lead Prospecting & Email Outreach Elevate your business prospecting game with Leadspicker – a groundbreaking SaaS solution designed specifically for results-driven marketers and sales professionals. With Leadspicker, you no longer have to juggle multiple t...
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Seventh Sense is a sales and marketing software that allows Sales and marketing professionals generate data about their prospective and existing customers every day to analyze that data to increase sales, increase marketing engagement and brand awareness, minimize bad customer experiences and lost r...
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folderly.com
Folderly is an Email Deliverability solution that offers a comprehensive approach to ensuring flawless email deliverability. Locate, solve, and prevent email deliverability pitfalls, and ensure your emails reach the Inbox folder. Never again let your emails be part of the 51% of all business emails ...
SocketLabs
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电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
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Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
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Kasplo 电子邮件营销软件专为实现最佳性能和可扩展性而构建。体验强大的客户保留、生命周期和转化。
Netcore Cloud
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Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
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Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
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