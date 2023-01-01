替代项 - Less Annoying CRM

LiveVox

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关于 LiveVox LiveVox（纳斯达克股票代码：LVOX）是一个经过验证的云 CCaaS 平台，可帮助企业领导者重新定义客户参与度并转变其联络中心的绩效。决策者使用 LiveVox 来改善客户体验、提高座席工作效率、为经理提供支持并增强他们的系统编排能力。提供改变游戏规则的结果所需的一切都可以无缝集成和配置，以最大限度地提高您的成功：全渠道通信、人工智能、联络中心 CRM 和员工敬业度管理工具。 20 多年来，各种规模和行业的客户都信赖 LiveVox 的可扩展且可靠的云平台，每年能够为数十亿次全渠道交互提供支持。 LiveVox 总部位于旧金山，在哥伦比亚麦德林和印度班加罗尔设有国际...