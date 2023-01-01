替代项 - LearnUpon
TalentLMS
talentlms.com
LMS 专为成功而打造。利用旨在帮助优秀团队成长的培训平台打造更智能的组织。
Trainual
trainual.com
培训和发展团队的最简单方法。一本适用于您企业中的每个流程、政策和 SOP 的手册，以便您可以更快地入职和培训。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
WorkRamp
workramp.com
现代化的 LMS 旨在培训和教育内部员工和客户。为成长型企业打造的赋能和培训平台。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
Coach Simple
coachsimple.net
您的教练在其他教练中是独一无二的。 Coach Simple 可帮助您向销售和业务客户提供定制内容和独特的辅导计划。一个强大的销售辅导平台，让您的辅导变得简单。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 是一家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的私营科技公司，提供销售支持平台和产品套件。
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
Quantified AI
quantified.ai
通过人工智能销售指导、真实的销售模拟以及关于客户如何看待您的销售代表的数据驱动洞察来提升销售绩效。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
Gradual
gradual.io
培训您的销售人员喜欢的。 用个性化的微学习取代冗长、无聊、通用的培训。利用我们的销售库或记录您自己的材料。创建任务来回顾培训、巩固之前的课程等等。
Trivie
trivie.com
Trivie 是一个用于衡量、管理和增强知识的学习即服务平台。我们通过融合脑科学、社会学习和强大的分析来实现这一目标，帮助员工记住他们需要知道的知识以更有效地完成工作，同时为公司提供强大的分析来衡量和管理他们的知识资产。
Salestable
salestable.ai
Salestable 是专门为中端市场和中小企业打造的销售准备平台。我们通过减少销售代表的加班时间和提高销售活动的可见性来帮助增加收入。我们的解决方案允许您提供入职、培训和评估，让销售团队做好更快销售的准备。我们通过销售活动的指标和见解来了解销售代表每天所做的事情，以便协作并做出更好的决策。
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ 旨在帮助销售领导者在三件事上表现出色： 运用领先指标。这是为了寻求识别这些长期机会，并使您的销售组织具备未来成功所需的能力。开展交易。无论你的一天有多忙，或者你的盘子里有什么，你都必须愿意停下来帮助你的卖家工作并赢得交易。弥补发展差距。这是关于了解您的团队、他们的优势并消除他们的盲点，让您能够帮助他们逐季变得更好、更快、更聪明。
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统（LMS），您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合电子学习解决方案。整个 RedSeed LMS 旨在通过我们所说的“辅导反馈循环”推动行为改变，从而促进您可以报告的高质量辅导互动。再加上不断扩大的课程库涵盖：销售、服务、软技能、幸福感、领导力和合规性，提升整个企业的技能非常简单！利用我们现成的培训套件，或通过我们灵活的自动化和易于使用的界面制定您自己的学习路径。我们将与我们的学习专家团队合作，帮助您制定与您的业务成果相一致的培训计划，以便您知道自己正在获得最佳的投资回报。我们还非常谨慎地确保您充分利用 RedSeed LMS，这就是为什么每个 RedSeed 客户都会在其帐户的整个生命周期中获得专门...
Kickscale
kickscale.com
人工智能销售教练 - 分析每次销售会议，以最大限度地提高收入我们的人工智能驱动的销售支持平台记录、转录和分析会议，以提供量身定制的培训建议。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是面向高增长收入团队的领先技能开发平台。我们提供持续的练习、强化和专业指导，帮助销售代表达到最高生产力。该业务于 2019 年 10 月推出，目前已拥有 200 多家客户，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教学名册中已有 50 多名全球专家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英国奥运队前体育总监 Clive Woodward 爵士。
Wonderway
wonderway.io
Wonderway 是一个数据驱动的销售培训平台，经证明可以增加成长型公司使用的每个销售代表的收入，以提高销售业绩。 Wonderway 利用机器学习在正确的时间向正确的人员提供正确的培训，将转化率提高高达 40%。事实证明，Wonderway 可以缩短爬坡时间、提高配额完成率并加快销售速度。 Validity、Jobandtalent、Pipefy、Forto、Babbel、Oneflow 和 Airfocus 等公司使用 Wonderway 通过谈判策略的针对性培训来创造更多收入。该软件还缩短了所需的持续时间和培训工作量，从而使培训课程更加高效。借助 Wonderway，客户可以体验到提升...
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的销售支持平台通过相关、可信且引人注目的内容帮助销售代表建立客户关系并增加收入。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一个综合平台，可让您的销售团队了解最新的产品知识，保证客户互动期间的统一消息传递，同时增加销售额。 SmartWinnr 与 Salesforce.com 完全集成 我们使用 - 游戏化 KPI 来促进销售 - 实时跟踪激励措施以提高可见性和透明度 - AI 驱动的测验和定期强化以推动知识 - 持续辅导以改善客户互动
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Flockjay
flockjay.com
Flockjay 是一个用于销售团队成长和发展的知识共享平台。我们的目标是帮助销售领导者捕捉并分享顶级销售代表的最佳实践，以便整个团队能够尽其所能地完成工作。
Mindmatrix
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Mindmatrix 在单一平台上提供 PRM 软件、销售支持软件、营销自动化软件和渠道支持。