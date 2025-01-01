替代项 - LearnSmarter.ai

Kami
kamiapp.com
Kami是一款PDF注释工具，帮助教师节省时间并创建评估，学生可以使用注释工具进行协作学习。
Glean
glean.co
Glean 是一款个人学习应用，帮助学生在课堂上捕捉内容并组织知识，支持录音、笔记、图像等。集成 AI 功能，提升学习效果。
Heptabase
heptabase.com
Heptabase是一个视觉笔记应用，帮助用户有效管理和连接复杂信息，促进学习和研究。适用于多个平台。
Anatomy.app
anatomy.app
Anatomy.app是一款基于网络的应用程序，提供详细的人体解剖信息和3D模型，帮助用户了解人体结构。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。
MagicSchool
magicschool.ai
MagicSchool是一个AI驱动的教育平台，支持教师教学、简化工作流程，并提供个性化学习工具。
CourseKey
coursekey.com
CourseKey是一个职业教育软件，帮助用户管理学习进程，访问课程和培训材料，提高学习效率。
Screentime
screentimelabs.com
Screentime应用帮助家长管理孩子在平板和智能手机上的使用时间，提供监控和时间限制工具，促进健康的数字习惯。
Securly
securly.com
Securly是一款云基础网络过滤和监控工具，旨在为学生提供安全的在线环境，阻止不适当内容并监测互联网活动。
Storypark
storypark.com
Storypark是一个幼儿教育管理应用，提供记录、分享和计划工具，支持教育者与家庭协作，提升儿童学习体验。
Rosh Review
roshreview.com
Rosh Review是一个为医疗专业人员提供考试准备的教育平台，包含问题库、详细解释和个人进度分析等功能。
Jobs In Education
jobsineducation.net
Jobs In Education 是一个招聘平台，帮助教育机构和求职者简化招聘流程，提供职位搜索与申请功能，支持数据分析和个性化服务。
Echo360
echo360.com
Echo360是一个教育平台，支持录制、管理和共享教学内容，提供互动学习与评估功能，帮助教育者提升学生参与度。
UniversityCube
universitycube.net
UniversityCube是一个学术平台，提供大学和课程信息、笔记工具、AI写作助手、协作工具及学习资源，旨在增强教育体验。
Amira Learning
amiralearning.com
Amira Learning 是一款智能阅读助手，利用 AI 技术评估学生朗读能力，提供个性化辅导，帮助提高阅读水平。
Chamera
chamera.com
Chamera是一款应用程序，允许学校便捷地创建学生数字身份证，支持自定义设计，用户友好，适用于Android和IOS系统，免费使用。
Solfeg.io
solfeg.io
Solfeg.io是一款音乐教育应用，适用于超过1.6万所学校和10万名学生，支持自学尤克里里、钢琴、吉他及唱歌。
TeacherMatic
teachermatic.com
TeacherMatic是一个AI教育助手，帮助教师简化工作流程，提高反馈效率，专注于教学与学习。
Learnie
mylearnie.com
Learnie 是一个移动学习平台，让用户分享技能和知识，提供个性化学习体验和互动功能，适用于个人和组织。
StoryJumper
storyjumper.com
StoryJumper是一个平台，让学生、家长和老师共同创作和发布故事书，促进讲故事的合作与创意表达。
Homer
learnwithhomer.com
荷马是一款为2至8岁儿童设计的早期学习应用，提供个性化课程和活动，支持独立学习，父母可监控进度。
CVGist
cvgist.com
CVGist应用帮助用户使用AI快速创建有效的简历，支持ATS，简洁明了，无需订阅，提供Word格式下载。
Radvix
radvix.io
Radvix是一款支持学术和工业研究协作的应用，提供集中平台管理项目沟通和数据，优化研究团队的管理效率和资源使用。
BloomBoard
bloomboard.com
BloomBoard是一个教育平台，提供微认证帮助教育工作者提升技能与管理教学实践，支持个性化学习与专业发展。
VerifyEd
verifyed.io
VerifyEd 是一款应用程序，利用区块链技术验证教育和专业证书，简化验证流程，增强用户对凭据的信任。
uQualio
uqualio.com
uQualio 是一个电子学习平台，允许用户创建、管理和发布基于视频的培训课程，方便员工和客户的在线学习。
Flip Jungle
flipjungle.com
Flip Jungle 是一款互动学习应用，帮助儿童通过 AI 驱动的名人安全愉快地探索世界。
Komodo
komodowellbeing.com
Komodo 是一个综合软件和服务解决方案，帮助独立学校建立和评估学生福祉策略，创造良好的学习环境。
Dublieu
dublieu.com
Dublieu是一个帮助学校和大学生寻找免费机会的应用，包括比赛、模联、奖学金、黑客马拉松、测验和实习。
BiblioTech
bexarbibliotech.org
BiblioTech是一本电子教科书应用，提供大学生随时在任何设备上按月获取所需教科书的服务。