替代项 - Leanplum
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
OneSignal
onesignal.com
移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
GoZen
gozen.io
利用人工智能驱动的有机增长平台将您的销售额和收入提高 10 倍。 通过创建 SEO 友好的内容、建立受众、自动化参与和销售，在没有广告的情况下有机地发展您的业务。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
Attentive
attentive.com
用于增加移动用户并传递相关消息的创新平台。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
monetag
monetag.com
Monetag 是一个通过桌面、移动网络和应用内受众、剩余广告库存和社交流量实现货币化的平台，可以访问全球广告商和高收入导向的工具。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的移动营销活动，获得有关客户旅程的宝贵见解，并做出有影响力的决策。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。